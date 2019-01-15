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Oppo готова представить 10-кратный оптический зум для смартфонов
11:42 15.01.2019 |
Oppo недавно привлекала внимание общественности своим смартфоном Find X с выдвигающейся камерой и технологией сверхбыстрой зарядки VOOC. Но это не все тузы в рукаве китайского производителя, который готов анонсировать ещё одно перспективное новшество. CES уже закончилась, а MWC начнётся не скоро, так что Oppo решила провести своё отдельное мероприятие, где будет представлена 10-кратная гибридная система зума без потери качества.
Будем надеяться, новая технология на этот раз действительно дойдёт до конечного потребителя. Дело в том, что Oppo не в первый раз демонстрирует свои передовые технологии в области камер для смартфонов. Ещё во время выставки MWC 2017 производитель представил технологию 5-кратного оптического зума, в которой использовал перископоподобный объектив, чтобы уместить множество линз в тонком теле смартфона. К сожалению, несмотря на демонстрацию такой камеры в работающем прототипе, она так и не появилась в коммерческих продуктах.
В этом году компания собирается удвоить уровень масштабирования, достигаемого с помощью того же подхода. В настоящее время деталей почти нет, хотя ожидается, что объектив будет работать по прежнему принципу. Система будет состоять из двух камер: одна с широкоугольным, а другая - с телеобъективом. Именно последняя якобы использует «метод перископа» с зеркалом для расширения возможностей оптического масштабирования.
Сам подход, как и слухи об анонсе 10-кратного зум-объектива (а, может быть, и смартфона?), подтверждаются намёками, явно обозначенными в приведённом приглашении OPPO на мероприятие 16 января. Но главная интрига состоит в том, решится ли китайская копания выводить такую камеру на рынок. Согласно слухам, она может появиться в моделях OPPO F19 и OPPO F19 Pro.
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