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Huawei запретила установку сторонних лаунчеров на смартфонах с EMUI 9
22:51 11.01.2019 |
Многие производители смартфонов оснащают свои устройства собственными графическими оболочками на базе операционной системы Android.
При этом в интернете есть масса дополнительных оболочек или лаунчеров, которые позволяют настроить внешний вид операционной системы по собственному желанию.
Однако компания Huawei сделала официальное заявление, в котором она отметила, что компания будет блокировать возможность установки сторонних лаунчеров на смартфонах с фирменной оболочкой EMUI 9.
В своем публичном обращении компания заявила, что принять такое решение ее вынудили многочисленные обращения пользователей смартфонов Huawei и Honor, которые сталкивались с проблемами после установки сторонних лаунчеров.
Также Huawei заявила, что большинство подобных оболочек снижают производительность смартфонов, а в некоторых случаях приводят к перегреву устройств.
Наконец, многие такие программы содержат назойливую рекламу, которая портит впечатления от использования смартфонов.
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