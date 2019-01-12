Huawei запретила установку сторонних лаунчеров на смартфонах с EMUI 9

Многие производители смартфонов оснащают свои устройства собственными графическими оболочками на базе операционной системы Android.

При этом в интернете есть масса дополнительных оболочек или лаунчеров, которые позволяют настроить внешний вид операционной системы по собственному желанию.

Однако компания Huawei сделала официальное заявление, в котором она отметила, что компания будет блокировать возможность установки сторонних лаунчеров на смартфонах с фирменной оболочкой EMUI 9.

В своем публичном обращении компания заявила, что принять такое решение ее вынудили многочисленные обращения пользователей смартфонов Huawei и Honor, которые сталкивались с проблемами после установки сторонних лаунчеров.

Также Huawei заявила, что большинство подобных оболочек снижают производительность смартфонов, а в некоторых случаях приводят к перегреву устройств.

Наконец, многие такие программы содержат назойливую рекламу, которая портит впечатления от использования смартфонов.