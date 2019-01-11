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Google не обязан гарантировать удаление ссылок из поисковой выдачи за пределами ЕС - суд ЕС
09:18 11.01.2019 |
Европейский суд может смягчить подход к применению законодательства о так называемом "праве на забвение" - удалении ссылок из поисковой выдачи по запросу пользователей.
Поисковик Google не обязан гарантировать соблюдение этого права пользователям за пределами Европейского союза, говорится в опубликованном в четверг заключении генерального адвоката высшей судебной инстанции ЕС Мацея Шпунара (Maciej Szpunar).
"Я не считаю целесообразным давать положениям законодательства ЕС столь широкое толкование с тем, чтобы они получили силу за границами 28 государств-членов", - написал М.Шпунар.
В 2014 году "право на забвение" (также "право быть забытым") стало частью законодательства Евросоюза. А в 2015 году Европейский суд обязал интернет-поисковики удалять ссылки на информацию о гражданах по их требованию, если такая информация устарела, является ложной или нарушает их право на неприкосновенность личной жизни.
Однако европейские сторонники свободы слова сравнивали такой подход с цензурой в интернете. За это время Google получил почти 3 млн запросов от пользователей в странах ЕС.
"Есть реальный риск свести свободу слова к наименьшему общему знаменателю в Европе и по всему миру", - считает и М.Шпунер.
Google уже несколько лет спорит с французским регулятором о применении этого права, в частности, о том, следует ли распространять жесткие нормы ЕС на пользователей по всему миру. После того, как регулятор оштрафовал компанию на 100 тыс. евро в 2016 году, дело было передано в Европейский суд.
Если в дальнейшем Европейский суд поддержит заключение генерального адвоката, Google и его материнская компания Alphabet одержат важную победу в этой борьбе.
Партнер юрфирмы Linklaters в Лондоне Ричард Камбли в сообщении CNBC отметил, что решение Европейского суда будет иметь масштабные последствия по всему миру.
В системе Европейского суда как высшей судебной инстанции ЕС наряду с судьями есть 11 генеральных адвокатов, которые проводят предварительное рассмотрение дел и выносят заключения. Заключение генерального адвоката не имеет обязательной силы и является промежуточным решением по делу. Окончательное решение выносится Европейским судом обычно в течение 4-6 месяцев.
В большинстве случаев Европейский суд соглашается с заключением генерального адвоката, однако в судебной практике блока были и исключения, когда решения оказывались диаметрально противоположными.
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