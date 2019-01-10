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Представлен Redmi Note 7 - первый смартфон самостоятельного бренда Redmi и первая модель Xiaomi с 48-мегапиксельной камерой
11:49 10.01.2019 |
Как и ожидалось, сегодня в Пекине состоялась премьера первого смартфона Xiaomi этого года и, по совместительству, первой модели независимого бренда Redmi. Им стал Redmi Note 7.
Смартфон стал второй моделью компании с каплевидным вырезом экрана, первым, напомним, стал Xiaomi Play. В аппарате установлена матрица IPS LTPS диагональю 6,3 разрешением 2340 х 1080 пикселей, а ее защиту обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass 5.
Дисплей характеризуется яркостью 450 кд/кв.м, контрастностью 1500:1 и хорошим цветовым охватом (84% цветового пространства NTSC). Толщина боковых рамок экрана составляет всего 1,95 мм - как у iPhone X отметил Лей Цзунь (Lei Jun). Именно он анонсировал устройство.
Еще до анонса Redmi Note 7 засветился в бенчмарке Geekbench с SoC Snapdragon 660. Что ж, на презентации подтвердилось, что эта модель действительно использует однокристальную платформы Snapdragon 660. По данным создателей, в AnTuTu смартфон набирает почти 146 000 баллов - больше, чем может позволить себе смартфон на платформе Kirin 710.
Теперь несколько слов о камере. Redmi Note 7 оказался той самой моделью Xiaomi с 48-мегапиксельной камерой, о которой так много говорилось в последнее время. В частности, тут использован датчик Samsung GM1 формата 1/2 дюйма с пикселями размером 1,8 мкм.
Диафрагма объектива - F/1,8. Вспомогательный датчик, используемый для анализа глубины сцены, характеризуется разрешением 5 Мп.
Изображения ниже демонстрируют, насколько хорошо камера Redmi Note 7 справляется со своими возможностями в сравнении с конкурентами.
Разрешение датчика изображения фронтальной камеры смартфона - 13 Мп. Redmi Note 7 получил аккумуляторную батарею емкостью 4000 мА·ч и поддерживает быструю зарядку от блока питания мощностью 18 Вт. Также в конфигурации смартфона ИК-излучатель для управления домашней техникой, порт USB-C и стандартное гнездо для наушников.
Цветовых исполнений у Redmi Note 7 три: обычное черное и два градиентных - синее и красное.
Габариты модели - 159,21 x 75,21 x 8,1 мм. Как можно было предположить из череды видеороликов, в которых испытывали смартфон на прочность, Redmi Note 7 не только получил усиленный экран и корпус, но еще и защищен от пыли и влаги. Правда, степень IP пока не приводится.
Продажи стартуют 15 января, но цены уже объявлены. Стоимость базовой конфигурации смартфона, с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флэш-памяти, - всего $150 в эквиваленте. Версия с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти оценена в $175, ну а стоимость самого дорогого варианта Redmi Note 7, оснащенного 6 ГБ ОЗУ и теми же 64 ГБ флэш-памяти - примерно $205.
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