Неубиваемый смартфон Blackview BV5500 с защитой IP69K и емким аккумулятором стоит $90

В данный момент начался прием предзаказов на неубиваемый смартфон Blackview BV5500, который соответствует требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810G, а также степени защиты IP69K.

Устройство, защищенное в соответствии с требованиями класса IP68, может выдержать погружение на глубину до 1,5 м в течение получаса. Согласно описанию класса защиты IP69K, соответствующее устройство также может работать в условиях высокотемпературной мойки под воздействием высокого давления воды.

Пока что смартфон доступен по цене 90 долларов, но уже 20 января он будет стоит 110 долларов. С 10 по 20 января цена каждый день будет увеличиваться на 2 доллара. Аналитики прочат модели большую популярность среди любителей максимально защищенных смартфонов.

Смартфон оснащен дисплеем диагональю 5,5 дюйма разрешением HD+, который покрыт стеклом Gorilla Glass 3. Емкость аккумулятора составляет 4400 мА•ч, в качестве операционной системы выступает Android 8.1 Oreo, сдвоенная камера имеет разрешение 8 Мп.

В качестве однокристальной системы выступает MediaTek MTK6580P, объем оперативной и флэш-памяти составляет 2 и 16 ГБ соответственно, есть слот для карт памяти microSD.