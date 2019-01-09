Сворачиваемый телевизор LG поступит в продажу в этом году

Прошёл год с тех пор, как публика впервые увидела прототип 65-дюймового сворачиваемого телевизора LG Display на CES, и теперь компания LG Electronics решила выпустить этот футуристический продукт на рынок в качестве флагманской модели 2019 года в серии 4K OLED. Продукт под именем Signature OLED TV R потребители смогут приобрести уже этой весной по астрономической цене. Телевизор был представлен во время пресс-конференции корейской компании в качестве одного из ключевых продуктов. Конечное решение очень похоже на прототип годовой давности, но LG усовершенствовала базовую станцию ​​и добавила 100-ваттный динамик Dolby Atmos для обеспечения мощного встроенного звука.

Как и задумано, этот телевизор появляется, когда пользователь этого желает, и исчезает, когда выключен. Не всем нравится видеть в качестве ключевого элемента своей гостиной большой чёрный прямоугольник, а некоторые из-за этого вообще отказываются от телевизора. Неудивительно, что производители всё больше внимания уделяют эстетическим качествам своих продуктов, стараясь, чтобы телевизоры лучше вписывались в дома пользователей. У Samsung есть модель The Frame, которая может выступать в качестве картины на стене, когда не используется: телевизор переключается между произведениями Ван Гога и другими известными работами. Samsung также выпускает Serif, который напоминает мебель благодаря встроенному стеллажу сверху. Но это все ещё телевизоры, их экраны не могут просто так исчезнуть с того места, где размещены.

LG идёт дальше, заставляя телевизор полностью сворачиваться, когда тот не используется. Экран медленно опускается в основание благодаря похожей на жалюзи системе, а при включении разворачивается примерно за 10 секунд в обычный экран. Все это происходит довольно тихо. Зритель не видит рулона, хотя для энтузиастов прозрачный корпус был бы любопытен. Впрочем, в текущем виде телевизор выглядит, конечно, довольно стильно и строго. Интересно, насколько надёжной окажется на деле подобная довольно изощрённая конструкция? LG уверяет, что рассчитана она на 50 тысяч сворачиваний.

LG идёт дальше, заставляя телевизор полностью сворачиваться, когда тот не используется. Экран медленно и неуклонно опускается в основание благодаря похожей на жалюзи системе, а при включении разворачивается примерно за 10 секунд в обычный экран. Все это происходит довольно тихо. Зритель не видит рулона, хотя для энтузиастов прозрачный корпус был бы любопытен. Впрочем, в текущем виде телевизор выглядит, конечно, довольно стильно и строго. Интересно, насколько надёжной окажется на деле подобная довольно изощрённая конструкция? LG уверяет, что рассчитана она на 50 тысяч сворачиваний.

Существует также «Линейный режим» - в нём дисплей будет опускаться так, чтобы отображалась примерно четверть панели. В таком формате пользователю по-прежнему доступны элементы управления музыкой на экране, возможность взаимодействия с умными домашними устройствами или просто прогноз погоды. LG также предлагает несколько предустановок под настроение - например, потрескивающий камин или звуки дождя. Насколько это будет полезно не ясно, но такие возможности есть.

В этом году в webOS наряду с существующей интеграцией Google Assistant появится также поддержка голосового помощника Alexa. Для его вызова нужно просто удерживать кнопку Prime Video на пульте дистанционного управления. LG порадовала владельцев продукции Apple, добавив поддержку AirPlay 2 для более удобного воспроизведения медиафайлов или вывода экрана iOS-устройств (присутствует и поддержка HomeKit). Пользователь может воспроизводить музыку на акустической системе Atmos, даже когда телевизор полностью свернут, и это, несомненно, удобно. Набор портов соответствует телевизорам LG высокого класса, и все они расположены в задней части базы. В семействе телевизоров 2019 года LG интегрировала поддержку HDMI 2.1 - это большой плюс с точки зрения актуальности столь дорогого устройства в будущем, с более широким распространением контента 8K.

LG уверяет, что покупателям Signature OLED TV R не придётся идти на компромиссы в области качества изображения: по яркости, контрастности, углам обзора, поддержке HDR, частоте 120 Гц и передаче цветов модель полностью соответствует лучшим телевизорам компании 2019 года и оснащается тем же процессором обработки изображения Alpha 9 второго поколения.

Конечно, вещь эта рассчитана далеко на не обычных потребителей, а на эстетов с толстыми кошельками. Стоимость продукта всё ещё не называется, но она легко может перевалить за $10 тысяч (учитывая, что модель 65" телевизора-обоев LG Signature OLED TV W8 продаётся сейчас за $7 тысяч). Для кого-то - вполне приемлемая цена за возможность в считанные секунды убрать с глаз долой раздражающий чёрный квадрат, но большинство лишь с праздным любопытством взглянут на неё в розничном магазине или в Интернете.