Первый в мире гибкий смартфон оказался ужасным

На выставке CES 2019 молодая компания Royole демонстрирует складной смартфон с гибким экраном FlexPai. В конце прошлого года компания уже начала продажи гаджета, сделав его первым подобным устройством, доступным в рознице.

Royole FlexPai доступен в Китае и США в виде издания для разработчиков по цене 1320 долларов. На выставке устройство попало в руки журналистам The Verge, которые смогли оценить качество продукта. Смартфон не порадовал своей недоработанностью.

Основные проблемы, закономерно, касаются программного обеспечения и базовых функций. Например, каждый раз, как пользователь поворачивает складывает-раскладывает устройство, наблюдаются долгие подтормаживания и зависания. Также отмечается низкое качество экрана и камеры.

За 40 минут использования на экране появились полосы, странные тёмные области в середине и чрезмерная насыщенность. Подобное поведение можно было наблюдать у экранов AMOLED первого и второго поколений компании Samsung много лет назад. В сложенном состоянии теряется заметная часть «полезной» площади экрана, поскольку закругление на сгибе значительное.

Royole FlexPai получил экран диагональю 7,8 дюйма и разрешением 1920 x 1440 пикселей, камеры разрешением 16 и 20 Мп, SoC Snapdragon 855, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятор на 3800 мА·ч.