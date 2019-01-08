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Huawei P20 Pro назван лучшим камерофоном 2018 года
17:48 08.01.2019 |
Сайт DxOMark, тестирующий фотоаппараты, объективы и камеры мобильных телефонов, подвёл итоги 2018 года и опубликовал список лучших по его версии смартфонов с точки зрения их фотовозможностей.
Общий рейтинг смартфонов DxOMark
За прошедшие 12 месяцев качество встроенных в смартфоны фотомодулей заметно выросло. Именно в 2018 году оценка DxOMark впервые перевалила за 100 баллов. Всего за год специалисты сайта протестировали 31 новый смартфон, причём это были модели не только премиального сегмента, но также аппараты бюджетного и среднего уровней, которые нередко демонстрировали высокое для своего класса качество съёмки, например, ASUS ZenFone 5. Но, несмотря на большое количество новинок в рейтинге, лидером большую часть года являлся Huawei P20 Pro. DxOMark протестировал его в конце марта, и до сих пор с общим результатом 109 очков он занимает первое место среди лучших камерофонов.
Лучшие смартфоны по качеству фотосъёмки по версии DxOMark
Серебряным призёром оказался Apple iPhone XS Max (105 баллов), далее с одинаковым результатом 103 очка следуют три модели - HTC U12+, Samsung Galaxy Note 9 и Xiaomi Mi Mix 3. Представленный осенью Google Pixel 3 на самые верхние строчки общего рейтинга не попал, но оказался первым по качеству записи видео. Безоговорочный общий лидер и лидер по фотографированию Huawei P20 Pro за снятые на него видеоролики набрал те же 98 баллов, поэтому наряду с «гуглофоном» считается лучшим и в этой номинации.
Лучшие смартфоны по качеству записи видео по версии DxOMark
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