Dell проектирует ноутбук с двумя полноценными дисплеями

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) обнародовало патентную документацию Dell с описанием весьма любопытного портативного компьютера.

Документ озаглавлен «Information handling system with multiple detachable displays». Речь идёт о ноутбуке с двумя полноценными съёмными экранами.

В сложенном состоянии дисплейные модули будут закрепляться над и под базой с клавиатурой (см. иллюстрации). Таким образом, для лэптопа предусмотрена трёхкомпонентная конструкция.

В рабочем режиме экраны устанавливаются над клавиатурой, формируя большую рабочую область. При этом на дисплеи может выводиться единое изображение или же отображаться окна независимых приложений.

Любопытно, что один из дисплеев может быть установлен тыльной стороной к пользователю: в такой конфигурации можно, к примеру, проводить презентации для аудитории или организовывать групповые просмотры видеоматериалов.

Патентная заявка была подана ещё в июне 2017 года, но обнародован документ только сейчас. Когда необычный ноутбук может появиться на коммерческом рынке, не сообщается.







