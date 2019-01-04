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Константин Кушнер
Vuzix начала продажи смарт-очков Blade по цене $999
13:38 04.01.2019 |
Компания Vuzix приступила к приёму предзаказов на смарт-очки дополненной реальности Blade по цене $999.
Vuzix выпускает «умные» очки уже более десяти лет, в первую очередь, для использования на предприятиях, например, в медицинских целях или при размещении товаров на складах.
В прошлом году Vuzix показала прототип смарт-очков Blade, отличающихся более тонкой оправой, которые предназначены для потребительского рынка. Помимо наличия дисплея в стиле Google Glass, они совместимы с голосовым помощником Amazon Alexa, а также Google Assistant.
«Для нас это огромный шаг вперед, - сообщил в интервью ресурсу Engadget генеральный директор Vuzix Пол Трэверс (Paul Travers) - Это начало новой категории продуктов».
По словам Траверса, идея Blade заключается не в том, чтобы быть гарнитурой дополненной реальности, такой как Microsoft HoloLens или Magic Leap.
В отличие от них Blade предназначены для использования вместе со смартфоном. «Они предназначены для работы с телефоном, поэтому вы можете оставить свой телефон в кармане», - говорит Трэверс. По сути, он обещает те же функции у Blade, что и у умных часов, за исключением того, что они находятся не на запястье.
Более подробно о новых смарт-очках Vuzix Blade можно будет узнать во ходе выставки CES 2018, стартующей через несколько дней в Лас-Вегасе.
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