Финансовые новости
- |
- 03.01.19
- |
- 21:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Sony разработала технологию лазерного распознавания лиц для смартфонов
15:30 03.01.2019 |
Sony обещает, что в 2019 году на рынке появится достаточно много смартфонов, которые будут использовать их фирменную технологию лазерного распознавания лица. В компании уверены, что точность распознавания у их технологии будет выше, чем у Face ID.
Об этом заявил Сатоси Йосихара - один из топ-менеджеров Sony. По его словам, в свое время камеры совершили революцию в индустрии телефонов. «Я ожидаю такого же от 3D», - подчеркнул он. Технология будет базироваться на сенсорах Sony, которые устанавливаются во многие фотомодули современных смартфонов. Камеры будут использовать пульсирующий лазерный сигнал, а также анализ времени, за который он возвращается обратно в камеру.
В Sony утверждают, что распознавание лица новой технологией будет работать на расстоянии до пяти метров. Эту технологию со временем могут внедрить в автономные автомобили, дроны и роботов.
Массовое производство 3D-камер Sony начнется летом 2019 года, технология станет доступна для использования в коммерческих устройствах к концу 2019 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Климпуш-Цинцадзе: Россия не нуждается в поводах, она всё равно будет действовать агрессивно
|Несколько фронтов. Главные вызовы 2019 года в войне на Донбассе
|В Украине разрешили обмен валют через банкоматы и терминалы
|Минимальная зарплата выросла на 450 гривен до 4 173 гривен с января
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ГФС упростила процедуру продажи, растаможенных авто
|Sony разработала технологию лазерного распознавания лиц для смартфонов
|Самые крутые электромотоциклы, которые выйдут в 2019 году
|С помощью «умной» школьной формы в Китае будут выявлять прогульщиков
|Китай первым посадил космический аппарат на обратной стороне Луны
|Samsung задумала выпуск «умных» кроссовок
Это интересно
|Samsung Remote Access: доступ к компьютерным устройствам через экран телевизора
|Volkswagen показала мобильную станцию для быстрой зарядки
|В Украине планируют оборудовать все парковки электрозарядками
|Маск анонсировал появление Tesla Supercharger в Украине
|Самые ожидаемые электромобили 2019-2020
|В Гарварде разработали полимерное покрытие, которое сделает из солнечных панелей своего рода подсолнухи