Sony разработала технологию лазерного распознавания лиц для смартфонов

Sony обещает, что в 2019 году на рынке появится достаточно много смартфонов, которые будут использовать их фирменную технологию лазерного распознавания лица. В компании уверены, что точность распознавания у их технологии будет выше, чем у Face ID.

Об этом заявил Сатоси Йосихара - один из топ-менеджеров Sony. По его словам, в свое время камеры совершили революцию в индустрии телефонов. «Я ожидаю такого же от 3D», - подчеркнул он. Технология будет базироваться на сенсорах Sony, которые устанавливаются во многие фотомодули современных смартфонов. Камеры будут использовать пульсирующий лазерный сигнал, а также анализ времени, за который он возвращается обратно в камеру.

В Sony утверждают, что распознавание лица новой технологией будет работать на расстоянии до пяти метров. Эту технологию со временем могут внедрить в автономные автомобили, дроны и роботов.

Массовое производство 3D-камер Sony начнется летом 2019 года, технология станет доступна для использования в коммерческих устройствах к концу 2019 года.