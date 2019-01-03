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С помощью «умной» школьной формы в Китае будут выявлять прогульщиков
11:20 03.01.2019 |
В Китае вводят «умную» форму для школьников, оснащённую встроенными датчиками и сигнализацией. Впервые её начали тестировать в нескольких школах ещё в 2016 году. По данным государственного ресурса Global Times, теперь такая форма стала обязательной для ещё более десяти школ в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая и в автономном районе Гуанси-Чжуанский.
Встроенные в форму датчики позволяют отслеживать местоположение и посещаемость каждого учащегося, собирая данные, которые предоставляются учителям и родителям. В случае, если ученик пытается покинуть территорию школы без получения разрешения, срабатывает встроенная в форму звуковая сигнализация.
С целью пресечения попыток обойти новые требования, в школах установлены системы распознавания лиц, которые срабатывают, если ученик пришёл на занятия не в школьной форме.
По данным разработавшей технологию компании Guizhou Guanyu Technology, «умная» форма выдерживает до 500 циклов стирки, после чего ей требуется замена.
С её помощью можно отслеживать местонахождение ученика не только в школе, но и после занятий. Компания-разработчик исключает такую возможность, утверждая, что чиновники не будут контролировать «точное местоположение» учеников после завершения занятий в школе.
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