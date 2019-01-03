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Китай первым посадил космический аппарат на обратной стороне Луны
09:48 03.01.2019 |
Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» успешно совершил в четверг в 4:26 утра по киевскому времени первую в мире мягкую посадку на обратной стороне Луны, что стало крупным прорывом в исследовании человеком вселенной, сообщили китайские СМИ.
Космический аппарат «Чанъэ-4», включающий автоматический посадочный модуль и луноход, предназначен для исследования обратной стороны спутника Земли.
Запуск космического аппарата на борту ракеты-носителя Чанчжэн-3B состоялся 8 декабря с космодрома Сичан, находящегося в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Аппарат совершил посадку в бассейне Южного полюса - Эйткена (South Pole-Aitken, SPA), самого крупного известного ударного кратера в Солнечной системе, образовавшегося в результате падения метеорита. Он имеет 2500 км в диаметре и глубину около 12 км.
Как сообщает Центральное телевидение Китая, координаты места посадки космического аппарата равны: 177,6 градуса восточной долготы, 45,5 градуса южной широты. Это довольно близко к ранее намеченному месту прилунения аппарата.
Ранее, на проводившейся в ноябре пресс-конференции эксперт отдела исследования Луны Академии наук Китая Цзоу Юнляо (Zou Yongliao) отметил, что за период с 1950-х годов на Луну было запущено более 100 космических аппаратов и зондов, но ни один из них не совершил мягкую посадку на обратной стороне естественного спутника Земли.
Запуск «Чанъэ-4» выполнен в рамках китайского проекта исследования Луны, берущего начало в 2004 году. Этот проект считается первым шагом Китая в освоении дальнего космоса. Он разделен на три фазы - беспилотные исследования Луны, посадка человека на Луну и создание базы на Луне. В ходе реализации первой фазы намечено запустить пять космических аппаратов «Чанъэ».
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