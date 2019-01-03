Samsung задумала выпуск «умных» кроссовок

Всем известно, что Samsung намерена создать собственную интеллектуальную экосистему, которая будет включать не только смартфоны и смарт-телевизоры, но и различные умные устройства, и даже умную одежду.

Разработка носимых технологий Samsung ранее в основном проходила в виде участия в совместных проектах с другими компаниями или же с помощью финансирования выделившихся в отдельные стартапы проектов. Однако появившаяся в Сети информация о новом патенте говорит о том, что Samsung, возможно, обдумывает создание собственной серии кроссовок, оснащённых сенсорами и контролируемых с помощью приложения для смартфона.

Южнокорейская компания уже выпускала умные аксессуары и одежду, но не для своей основной аудитории. Например, изготовленный её «дочкой» Samsung Benelux инновационный смарт-костюм SmartSuit предназначался для подготовки голландских конькобежцев к зимним Олимпийским играм. А обувь Iofit, выпущенная в рамках краудфандингового проекта на платформе Kickstarter два года назад, больше подходит для игроков в гольф.

Нынешний патент Samsung не дает подробных сведений о том, в какой мере смарт-технологии задействованы в кроссовках. По-видимому, датчики внутри обуви могут быть активированы одним из двух способов - или потянув за язычок на задней части обуви, или с помощью кнопки, спрятанной под откидной крышкой, тоже расположенной на заднике.

Возникает вопрос о том, насколько умной должна быть ваша обувь. Например, подсчёт шагов можно производить и с помощью тех же шагомеров или трекеров. Тем не менее измерение давления может помочь в определении, правильно ли вы проводите тренировку по бегу или рискуете травмировать себя. Также повысить эффективность тренировки поможет соответствующее приложение, которое позволит производить корректировку состава упражнений и хода тренировок в зависимости от ваших результатов.