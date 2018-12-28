Samsung Remote Access: доступ к компьютерным устройствам через экран телевизора

«Умные» телевизоры Samsung Smart TV модельного ряда 2019 получат новую функцию под названием Remote Access («Удалённый доступ»), которая позволит взаимодействовать с компьютерными устройствами через ТВ-экран.

Система Remote Access даёт возможность подключить к ТВ-панели персональный компьютер, смартфон или планшет. К примеру, доступ к ПК, который установлен в другой комнате, возможен без отдельного HDMI-соединения.

Новая функция позволяет отображать контент на большом экране телевизора. Взаимодействие с приложениями при этом осуществляется посредством устройств ввода - клавиатуры и мыши.

Функция Remote Access также предлагает доступ к офисному облачному сервису для работы с документами. Систему можно использовать в любой части мира благодаря VMware Horizon, решению по виртуализации приложений и рабочих столов, предоставляемому совместно с VMware. За безопасность отвечает собственная технология защиты Knox.

«Samsung стремится создать интуитивно понятный и удобный интерфейс для потребителей. Благодаря функции Remote Access можно легко получать доступ к различным программам, приложениям и облачным сервисам, установленным на нескольких подключенных устройствах, через экран телевизора», - заявляет южнокорейский гигант.