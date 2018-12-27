В Гарварде разработали полимерное покрытие, которое сделает из солнечных панелей своего рода подсолнухи

Подошвы лап гекконов покрыты щетинками, микроскопическими волосяными структурами, которые дают ящерице возможность цепляться за стены и потолки. Ученые пытаются воссоздать эти динамические микроструктуры в лаборатории при помощи различных материалов, в том числе - жидкокристаллических эластомеров, пишет Phys.org. Такой материал был использован в исследовании гарвардских ученых.

Изюминка проекта в том, что ученые могут управлять молекулярной структурой умного материала, выстраивая жидкие кристаллы в произвольном направлении.

Созданные микроструктуры деформируются в ответ на тепло, свет и влажность, а особенности их конфигурации зависят от свойств материала. Жидкокристаллические элементы выстраиваются вдоль магнитного поля и сохраняют молекулярный порядок и после того, как полимер отвердевает. Меняя направление магнитного поля, можно программировать различную деформацию материала.

Также ученым удалось запрограммировать жидкокристаллические эластомеры реагировать на свет, добавив светочувствительные молекулы во время полимеризации.

Когда на такой материал в определенном направлении падает свет, освещенная сторона сокращается, заставляя объект, как подсолнечник, поворачиваться к источнику освещения.

Изобретение может найти применение в производстве солнечных панелей, которые поворачиваются вслед за солнцем, позволяя фотоэлементам эффективнее вырабатывать электричество. Также технология пригодится для создания автономных антенн, многоуровневого шифрования, сенсоров и умных зданий.