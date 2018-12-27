Honor V20 представлен официально: SoC Kirin 980, 48-мегапиксельная камера, режим ПК и АКБ емкостью 4000 мАч за $435

Сегодня в Китае состоялась официальная премьера смартфона Honor V20 (он же View 20) - нового флагмана, с которым бренд вступит в 2019 год. Новинку анонсировали 10 декабря, чтобы немного отвлечь внимание от представленного в тот же день конкурента в лице Samsung Galaxy A8s, но именно сегодня состоялась полноценная премьера модели.

Первые слайды презентации Honor V20 отсылают к недавно анонсированному Huawei Nova 4: как оказалось, эти модели роднит диаметр выреза фронтальной камеры - он составляет 4,5 мм. У Samsung Galaxy A8s, напомним, диаметр выреза крупнее - 6,5 мм. Сопоставим это, а также разрешение камеры, которое составляет 25 Мп и у Nova 4, и у V20, и можно сделать вывод, что в V20 используется та же самая крохотная камера размером 3,05 мм, что и в Nova 4.





Сам дисплей характеризуется диагональю 6,4 дюйма и разрешением 2310 х 1080 пикселей. Никаких сюрпризов - аналогичный дисплей используется и в Nova 4.

А вот чего в Nova 4 нет, так это современной однокристальной платформы Kirin 980. В дополнение к ней Honor V20 предлагает еще и технологию GPU Turbo 2.0, оптимизированную для ресурсоемких игр вроде NBA2K18. Охлаждение SoC осуществляется при помощи жидкостной системы, то есть тепловой трубки. Такая технология получила название NINE. Объем оперативной памяти составил 6-8 ГБ, вариантов встроенной флэш-памяти три: 64, 128 и 256 ГБ.





В основной камере смартфона используется датчик изображения Sony IMX586 разрешением 48 Мп и объектив с диафрагмой F/1,8. Причем, в отличие от топовой конфигурации Nova 4, здесь также имеется трехмерная камера Time of Flight (TOF) 3D, на которую завязан широкий пласт развлекательных возможностей. Например, можно записать уникальные собственные движения и передать их виртуальному персонажу в игре или приложении.

Особенностью программной платформы Honor V20 является режим ПК - аналог Samsung Dex. К смартфону можно подключить клавиатуру, мышку, монитор и пользоваться им как настольным компьютером. Как отмечают разработчики, производительность смартфона в таком режиме в 10 раз превышает производительность компьютера. Очевидно, для сравнения выбирался очень маломощный компьютер. Для использования режима ПК предусмотрена специальная стыковочная станция.

Honor V20 стал первым серийным смартфоном бренда с поддержкой технологи Link Turbo, призванной ускорить Wi-Fi и 4G, за которой стоит 21 патент, искусственный интеллект и всевозможные оптимизации различных сетевых протоколов (например, MP-TCP). Как отмечают разработчики, Link Turbo позволяет «ускорить» Wi-Fi на 135%, а LTE - на 71%. К слову, антенн Wi-Fi в этой модели три.





Также Honor V20 заимствовал фишку Xiaomi Mi 8 - двухдиапазонный приемник GPS. Другая особенность - голосового помощника Yoyo, как в Honor Magic 2.

Honor V20 получил аккумуляторную батарею емкостью 4000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт (4,5 В 5 A), но беспроводная зарядка не поддерживается.

Стоимость смартфона уже объявлена. Версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти оценена в $435. Вариант подороже - с 8 ГБ ОЗУ и тем же объемом флэш-памяти - $510. Ну а самая дорогая версия оценена в $580. С сегодняшнего дня в Китае можно оформить предзаказ, а реальные продажи стартуют 28 декабря.

Интересно, что у Honor V20 будет еще и третья премьера, она состоится в Париже 22 января.