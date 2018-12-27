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Британия откажется от использования оборудования Huawei в сетях экстренной связи
15:53 26.12.2018 |
Решение увеличит время работы над проектом, стоимость которого сейчас оценивается в £2,3 млрд.
Британский мобильный оператор EE, работающий над проектом по созданию новой системы связи для сотрудников полиции, первой медицинской помощи и аварийно-спасательных служб, откажется от использования оборудования китайской компании Huawei. Данный шаг продиктован политикой материнской компании EE, BT Group Plc, которая в свое время ограничила сотрудничество с китайским техногигантом из опасений, что оборудование Huawei может использоваться китайскими властями для шпионажа, пишет британское издание The Sunday Telegraph.
Хотя сама Huawei неоднократно называла подобные обвинения беспочвенными, за последние несколько месяцев оборудование компании было запрещено для использования в Австралии, Новой Зеландии, США и Японии . В середине декабря власти Чехии предупредили о рисках использования программного и аппаратного обеспечения Huawei, а вскоре и запретили сотрудникам администрации правительства использовать мобильные телефоны китайского производителя.
Как отмечает The Sunday Telegraph, и Huawei, и BT фактически подтвердили информацию, но постарались не придавать ей особой значимости. По словам представителей BT, китайский производитель остается «важным поставщиком оборудования», а в Huawei отметили, что сотрудничают с BT на протяжении 15 лет и знают о давней политике британской компании использовать решения разных поставщиков для разных этапов работ.
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