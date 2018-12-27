Xiaomi выпустила лёгкий браузер с функцией экономии трафика для всех желающих

Команда разработчиков программного обеспечения компании Xiaomi выпустила новый браузер под названием Mint. Он предназначен для мобильных устройств на базе Android и имеет совсем небольшой размер - всего 10 МБ.

По словам разработчиков, Xiaomi Mint предназначен для случаев, когда главное это не характеристики, а скорость. У браузера особо отмечается высокая скорость запуска и простота в использовании, благодаря тому, что не требуется «копаться» в настройках.

При этом поддерживается голосовой поиск, режимы «инкогнито» и «чтения», а также функция экономии трафика. Браузер Xiaomi Mint доступен для бесплатной загрузки в Google Play.