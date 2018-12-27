Смартфон Xiaomi Mi Play вышел в трёх модификациях вместо одной

24 декабря компания Xiaomi представила доступный смартфон Mi Play: тогда сообщалось только об одной модификации аппарата. На деле же в продажу поступили три версии новинки.

В устройстве применён новейший процессор MediaTek - чип Helio P35. Это изделие производится TSMC по техпроцессу 12 нм, чем выгодно отличается от 16-нанометровой Helio P30. Конфигурация с восемью ядрами ARM Cortex-A53 сохранилась, но за счет довольно высокой тактовой частоты 2,3 ГГц и наличию технологию CPU/GPU Turbo это SoC по производительности обходит ближайших конкурентов в лице Qualcomm Snapdragon 450 и 625. В качестве GPU в этой SoC используется PowerVR GE8320. Процессор содержит графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 и LTE-модем (Cat-7 DL / Cat-13 UL) с поддержкой режима Dual 4G VoLTE.

Изначально была представлена версия Xiaomi Mi Play с 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем ёмкостью 64 Гбайт. Этот аппарат оценён в 160 долларов США.

Однако после начала продаж выяснилось, что покупателям доступны ещё две модификации устройства. Они наделены 6 Гбайт ОЗУ, а вместимость флеш-модуля составляет 64 Гбайт и 128 Гбайт. Цена - 190 долларов и 230 долларов соответственно.

Добавим, что смартфон Xiaomi Mi Play располагает 5,84-дюймовым дисплеем Full HD+ с разрешением 2280 × 1080 точек, 8-мегапиксельной фронтальной камерой (установлена в экранном вырезе) и двойной основной камерой на базе сенсоров с 12 млн и 2 млн пикселей. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 3000 мА·ч.