LG присоединилась к Apple, Intel и Huawei в судебном процессе в Южной Корее против Qualcomm

LG Electronics присоединилась к судебному иску Комиссии по справедливой торговле Республики Корея (KFTC) на сумму 1,03 трлн вон ($915 млн) против американского производителя чипов Qualcomm.

В 2016 году KFTC наложила штраф в размере 1,03 трлн вон на Qualcomm за злоупотребление своими патентами, обвинив его в использовании «несправедливой бизнес-модели». Однако Qualcomm отказалась соглашаться с выводами корейского регулятора и обжаловала иск в Верховный суд Кореи, подав также административный иск против KFTC.

Samsung Electronics, Apple, Intel, MediaTek и Huawei присоединились к KFTC в качестве её вспомогательных участников. Теперь их состав пополнила LG.

Рыночные наблюдатели утверждают, что LG Electronics решила принять участие в судебном процессе против Qualcomm, поскольку её переговоры с американским производителем чипов не дали никаких результатов.

С октября прошлого KFTC и Qualcomm приняли участие в 11 судебных слушаниях. Для вынесения окончательного вердикта суду понадобится ещё несколько лет.

Samsung Electronics, изначально участвовавшая в судебном процессе против Qualcomm, в итоге подписала в начале этого года кросс-лицензионное соглашение с Qualcomm.