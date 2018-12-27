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LG присоединилась к Apple, Intel и Huawei в судебном процессе в Южной Корее против Qualcomm
11:03 26.12.2018 |
LG Electronics присоединилась к судебному иску Комиссии по справедливой торговле Республики Корея (KFTC) на сумму 1,03 трлн вон ($915 млн) против американского производителя чипов Qualcomm.
В 2016 году KFTC наложила штраф в размере 1,03 трлн вон на Qualcomm за злоупотребление своими патентами, обвинив его в использовании «несправедливой бизнес-модели». Однако Qualcomm отказалась соглашаться с выводами корейского регулятора и обжаловала иск в Верховный суд Кореи, подав также административный иск против KFTC.
Samsung Electronics, Apple, Intel, MediaTek и Huawei присоединились к KFTC в качестве её вспомогательных участников. Теперь их состав пополнила LG.
Рыночные наблюдатели утверждают, что LG Electronics решила принять участие в судебном процессе против Qualcomm, поскольку её переговоры с американским производителем чипов не дали никаких результатов.
С октября прошлого KFTC и Qualcomm приняли участие в 11 судебных слушаниях. Для вынесения окончательного вердикта суду понадобится ещё несколько лет.
Samsung Electronics, изначально участвовавшая в судебном процессе против Qualcomm, в итоге подписала в начале этого года кросс-лицензионное соглашение с Qualcomm.
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