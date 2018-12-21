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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Китай сделал больше космических запусков в 2018 году, чем любая другая страна

 

В октябре поздно вечером с удалённой и пустынной стартовой площадки в пустыне Гоби, в космос отправилось Будущее. Это был маленький спутник, созданный для научного шоу Центрального телевидения Китая. По возможностям он едва ли сильно превосходил самый первый китайский спутник, запущенный с того же места, космодрома Цзюцюань, в 1970 году. И всё же октябрьский запуск был историческим: это была первая частная китайская ракета, достигшая околоземной орбиты. Твёрдотопливная ракета Zhuque-1, доставлявшая Будущее на орбиту, имела три ступени. Отделение первой ступени прошло гладко. Так же, как и второй. Через несколько минут третья ступень вышла из строя. Будущее было потеряно.

Космические запуски - сложная задача, а выход из строя новых ракет - весьма распространённое явление. Например, первые три запуска компании SpaceX провалились: как рассказывал её основатель и руководитель Илон Маск (Elon Musk), четвёртый запуск прошёл успешно как раз перед тем, как закончились деньги. SpaceX изменила лицо аэрокосмической промышленности США и взгляд на космическую индустрию в целом. После десятилетий господства старых компаний, SpaceX стала наиболее заметным представителем нового поколения частных фирм, которые, резко снижая затраты на запуск, стремятся осуществить революцию в освоении космоса.

По тому же пути идёт и Китай. Landspace, которая построила Zhuque-1, - не единственная частная космическая фирма в Китае. Например, OneSpace тоже запланировала вывод груза на орбиту Земли в декабре этого года, а планы третьей компании iSpace отложены пока на 2019 год. Независимо от того, какая из «Space» выиграет гонку, очевидны две вещи. Начинающие фирмы, финансируемые из частных источников, меняют космическую отрасль Китая. И даже без их помощи Китай готов стать одной из ведущих, если не первой космической державой в мире.

В то время как американские и российские космические программы страдают от неопределённости с бюджетами, Китай расширяет свои усилия на всех фронтах: спутники связи и разведки; сеть спутников навигации и позиционирования для конкуренции с GPS и ГЛОНАСС; программа полёта человека в космос; амбициозные проекты в области космической науки и робототехники. Для всего этого разрабатывается целый парк новых ракет с расширенными возможностями.

В 2018 году Китай впервые осуществит больше запусков, чем любая другая страна в мире. По состоянию на середину декабря Китай сделал 35 успешных пусков против 30 у США и 14 у России. 7 декабря ракета с космодрома Сичан (почти в тысяче миль к юго-востоку от Цзюцюаня) отправила в космос роботизированный марсоход Chang'e 4. В январе он попытается приземлиться на противоположной стороне Луны. Если это удастся, это будет первый космический корабль, который осуществит такую задачу: космическая программа Китая достигает зрелости.

Китай сделал больше космических запусков в 2018 году, чем любая другая страна

 Орбитaльные запуски по странам, 2000-2018 годы

В 2014 году правительство Китая решило разрешить частные инвестиции в космическую отрасль. Компания Landspace началась с нескольких десятков человек, а в настоящее время на заводе в Хучжоу и сборочно-испытательных предприятиях в городе Сиань работают более 200 человек. Компания планирует развиваться постепенно, начиная с наноспутников весом от 1 до 10 кг, а затем переходить к более крупным грузам и, в конечном счёте, к полёту человека в космос.

У Landspace уже есть контракт с датской фирмой на запуск серии наноспутников для наблюдения за Землёй и связи на экваториальной орбите. Иностранные контракты важны не только потому, что приносят деньги, - они также демонстрируют уверенность внешних сторон в перспективах частных космических компаний Китая.

В сентябре 2018 года iSpace запустил три наноспутника во время короткого суборбитального полёта, став первым китайским космическим стартапом, который успешно вывел груз за пределы атмосферы Земли. Другая компания, LinkSpace, планирует представить в 2020 году рабочие ракеты с вертикальным взлётом и посадкой. Лидерами в китайской частной космической отрасли являются такие компании, как Landspace, OneSpace, iSpace, LinkSpace и ExPace. Эти стартапы работают рука об руку с рядом новых частных китайских компаний, которые сосредоточены на том, чтобы делать что-то в космосе, а не на том, чтобы доставлять туда грузы. Spacety и Commsat, в частности, планируют создать крупные группировки небольших спутников для получения изображений и связи.

Однако для исследования космоса человеком требуются ракеты большой грузоподъёмности, способные запускать модули космической станции или отправлять людей на Луну и Марс. Тяжёлые ракеты нужны и для того, чтобы вывести большие спутники связи на геостационарную орбиту, где они могут зависать над определённым участком Земли (Геостационарная орбита находится примерно в 100 раз дальше, чем околоземная орбита, и для доставки на неё грузов требуется гораздо больше энергии). И такие ракеты нужны для миссий, предусматривающих возврат образцов с Луны или Марса на Землю. В отличие от SpaceX, ни один из новых китайских космических стартапов не разрабатывает такие ракеты. Но Китай занимается и этим вопросом.

Китай сделал больше космических запусков в 2018 году, чем любая другая страна

 Грузоподъёмность тяжёлых ракет США и Китая по доставке грузов на околоземную орбиту

Созданная в Китае аэрокосмическая отрасль представляет собой настоящую смесь государственных предприятий, являющихся наследием учреждений и бюро ещё времён Мао. Крупнейшая из них - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) по размеру примерно равна Boeing, в ней работает более 140 тысяч человек. Дочернее предприятие под названием Исследовательский институт ракетной техники Китайского объединения космических технологий (CALT) создало Long March 5 - первую в Китае тяжёлую ракету-носитель. CALT также работает над ракетой сверхтяжёлого класса, которая после завершения работ через несколько лет может стать самой мощной из когда-либо созданных.

Первый полет Long March 5 в ноябре 2016 года прошёл успешно. Но ракетостроение имеет свои подводные камни, а более тяжёлые ракеты - это не просто вопрос масштабирования: сложность быстро возрастает. Этот первый полет откладывался годами, пока инженеры пытались преодолеть неполадки в криогенных двигателях. Через шесть минут второго полёта, в июле 2017 года, вышел из строя турбонасос, и ракета упала в море.

Ряд амбициозных планов Китая пришлось отложить до тех пор, пока Long March 5 снова не начнёт летать. Если всё пойдёт по плану, следующий запуск в январе 2019 года выведет большой спутник на геостационарную орбиту. Затем в конце 2019 года, Long March 5 отправит аппарат Chang'e 5 на Луну и обратно. Это будет первая миссия по возврату образцов с тех пор, как советская Луна-24 доставила 170 граммов лунного грунта обратно на Землю в 1976 году.

Следующим шагом Китая станет большая космическая станция с постоянным экипажем. Запуск основного модуля станции с помощью Long March 5 запланирован на 2020 год, что станет первым шагом на пути к полноценному развёртыванию станции в 2022 году. Даже после завершения строительства космическая станция Китая будет по размеру составлять лишь пятую часть современной Международной космической станции (МКС). Но она будет целиком китайской, а будущее МКС, ставшей результатом американо-российского сотрудничества (при некоторой помощи со стороны других стран) находится под вопросом.

Китай также разрабатывает космический телескоп, который будет иметь то же разрешение, что и «Хаббл», но с полем зрения в 300 раз больше. Телескоп будет размещён на орбите рядом с космической станцией, чтобы китайские астронавты могли быстро обслуживать прибор в случае возникновения проблем. CALT извлекла уроки из ошибок NASA, которой понадобилось более трёх лет, чтобы починить зеркало своего телескопа.

Если CALT решит основные проблемы, Long March 5 изменит космические возможности Китая. При этом уже разрабатывается преемник в виде ракеты Long March 9, первый полет которой запланирован на 2028 год, - она сможет выводить на орбиту 140 тонн, в пять раз больше, чем Long March 5. По мощности она будет сравнима с Saturn V - по-прежнему самой мощной ракетой-носителем из когда-либо созданных - и намного превосходить самую амбициозную версию NASA SLS (Space Launch System), которая также будет выпущена в 2028 году (в лучшем случае). С помощью Long March 9 планируется высадка человека на Луну и осуществление миссии по возврату образцов грунта с Марса.

SLS и Long March 9 могут быть отложены из-за технических неудач. Разница в том, что планы NASA меняются с каждыми новыми выборами, вместе с изменениями в поддержке со стороны Конгресса США, а CALT пользуется постоянной благосклонностью со стороны правительства Китая. Отношения между США и Китаем ухудшились при президенте США Дональде Трампе (Donald Trump). Но развитие космических технологий Китая вызовет ещё более сильную международную напряжённость независимо от того, кто у власти в той или другой стране. Развитие ракетной техники создаёт не только новые возможности по мониторингу окружающей среды, спутникам связи и исследованию космоса, но даёт новые возможности военной разведке и войскам, в том числе по доставке ядерных зарядов.
По материалам: 3DNews
 

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