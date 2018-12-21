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У телевизоров LG будут раздвижные динамики для изменения соотношения сторон экрана
09:13 21.12.2018 |
Компания LG подала патентную заявку, касающуюся использования в телевизоре раздвижных динамиков. Такая конструкция позволит оперативно менять соотношение сторон экрана в соответствии с форматом просматриваемого видео.
Идея состоит в том, чтобы чёрные полосы по бокам экрана, появляющиеся для компенсации различия в пропорциях картинок воспроизводимых фильмов, телешоу и видеоигр, заменить парой динамиков, которые будут горизонтально перемещаться вдоль экрана. Эти динамики перекроют те части экрана, на которых ничего не отображается.
Соотношение сторон экрана в полную величину после того, как динамики сместились к противоположным сторонам передней панели телевизора и практически полностью ушли из кадра, составит 21:9, что подойдёт для сверхширокого формата.
Учитывая, что 16:9 является наиболее часто встречающимся соотношением сторон изображения на экране на сегодняшний день, колонки, перемещаясь, будут устранять необходимость в любых уродливых черных полосах.
Патентная заявка была подана южнокорейской компанией в мае этого года и замечена ресурсом Digital Trends в базе данных Hague Express Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organisation, WIPO). Поскольку WIPO является частью ООН, включение в её реестр заявки значительно облегчает компаниям защиту изобретений во всем мире.
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