У телевизоров LG будут раздвижные динамики для изменения соотношения сторон экрана

Компания LG подала патентную заявку, касающуюся использования в телевизоре раздвижных динамиков. Такая конструкция позволит оперативно менять соотношение сторон экрана в соответствии с форматом просматриваемого видео.

Идея состоит в том, чтобы чёрные полосы по бокам экрана, появляющиеся для компенсации различия в пропорциях картинок воспроизводимых фильмов, телешоу и видеоигр, заменить парой динамиков, которые будут горизонтально перемещаться вдоль экрана. Эти динамики перекроют те части экрана, на которых ничего не отображается.

Соотношение сторон экрана в полную величину после того, как динамики сместились к противоположным сторонам передней панели телевизора и практически полностью ушли из кадра, составит 21:9, что подойдёт для сверхширокого формата.

Учитывая, что 16:9 является наиболее часто встречающимся соотношением сторон изображения на экране на сегодняшний день, колонки, перемещаясь, будут устранять необходимость в любых уродливых черных полосах.

Патентная заявка была подана южнокорейской компанией в мае этого года и замечена ресурсом Digital Trends в базе данных Hague Express Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organisation, WIPO). Поскольку WIPO является частью ООН, включение в её реестр заявки значительно облегчает компаниям защиту изобретений во всем мире.