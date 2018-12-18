Дебют смартфона Lenovo Z5s: тройная камера и экран Full HD+ с вырезом

Сегодня компания Lenovo официально представила смартфон среднего уровня Z5s, слухи о котором на протяжении последнего времени регулярно появлялись в Интернете.

Новинка получила 6,39-дюймовый дисплей формата Full HD+ с разрешением 2340 × 1080 точек и соотношением сторон 19,5:9. В верхней части экрана предусмотрен небольшой каплевидный вырез - в нём располагается 16-мегапиксельная селфи-камера с максимальной диафрагмой f/2,0. Дисплей занимает 92,6 % площади фронтальной поверхности.





Сзади, как и говорилось ранее, размещена тройная камера. Она объединила 16-мегапиксельный основной модуль (f/1,8), а также модули с 8 млн пикселей (f/2,4) и 5 млн пикселей (f/2,4). Реализована система фазовой автофокусировки. Кроме того, упомянута двухтоновая светодиодная вспышка.

Основой служит процессор Snapdragon 710, который объединяет восемь 64-битных вычислительных ядер Kryo 360 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графический ускоритель Adreno 616. Модем Snapdragon X15 LTE теоретически позволяет загружать данные со скоростью до 800 Мбит/с.

В оснащение смартфона входят адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, приёмник GPS/ГЛОНАСС, дактилоскопический сканер, 3,5-мм гнездо для наушников, порт USB Type-C. Реализована система Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD).

За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3300 мА·ч. Габариты составляют 156,7 × 74,5 × 7,85 мм, вес - 172 грамма. Применена операционная система Android 9.0 (Pie) с надстройкой ZUI 10.

Покупателям будут доступны следующие модификации Lenovo Z5s:

4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель на 64 Гбайт - $200;

6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель на 64 Гбайт - $230;

6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель на 128 Гбайт - $275.