IMAX полностью сворачивает свой VR-бизнес — плохой сигнал для рынка

Предполагалось, что аркадные развлечения в виртуальной реальности будут одним из первых наиболее удобных и качественных способов, с помощью которых дорогие VR-шлемы достигнут масс. Однако компания IMAX, крупнейший игрок в секторе виртуальных аркадных залов, решила выйти из игры: компания официально объявила, что в начале следующего года она закроет свои последние три VR-салона в Лос-Анджелесе, Бангкоке и Торонто, а также откажется от развития бизнеса VR.





Представитель IMAX дал такой комментарий: «С запуском пилотной программы IMAX VR мы стремились протестировать различные концепции и места, чтобы выяснить, какие подходы работают хорошо. После пробного периода с VR-салонами в торговых центрах мы решили завершить пилотную программу салонов IMAX VR и закрыть оставшиеся три точки в первом квартале 2019 года».

Это тревожный звонок для индустрии в целом. Каждый раз, когда журналисты интересовались у производителей VR-гарнитур вроде HTC, почему они уверены в блестящих перспективах VR, аркадные салоны IMAX неизбежно возникали в разговоре. Да и посетители таких локаций неизменно сообщали о хорошем впечатлении и высоком потенциале такого способа знакомства с чудесами VR.

Но виртуальная реальность не получила той популярности, на которое надеялись энтузиасты и инвесторы, а потому ряд компаний свернули свои инициативы. Например, VR Jaunt, создававшая фильмы для VR, в октябре перенацелилась на дополненную реальность, Microsoft отказалась от своих обещаний представить VR для Xbox в июне, а производитель камер Lytro закрылся в марте.

IMAX начала сворачивать свои усилия в области виртуальной реальности не сейчас: например, ещё в августе компания отменила проект VR-камеры, создаваемой вместе с Google, а ранее в этом году закрыла четыре VR-салона. На прошлой неделе стало известно, что StarVR - поставщик гарнитур для IMAX - закрывает свою программу для разработчиков из-за явных финансовых проблем и «неопределённости с ключевым зарубежным акционером». Неясно, эти ли проблемы подтолкнули IMAX к окончательному решению или наоборот.