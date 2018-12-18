Финансовые новости
- |
- 18.12.18
- |
- 21:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
IMAX полностью сворачивает свой VR-бизнес — плохой сигнал для рынка
09:00 18.12.2018 |
Предполагалось, что аркадные развлечения в виртуальной реальности будут одним из первых наиболее удобных и качественных способов, с помощью которых дорогие VR-шлемы достигнут масс. Однако компания IMAX, крупнейший игрок в секторе виртуальных аркадных залов, решила выйти из игры: компания официально объявила, что в начале следующего года она закроет свои последние три VR-салона в Лос-Анджелесе, Бангкоке и Торонто, а также откажется от развития бизнеса VR.
Представитель IMAX дал такой комментарий: «С запуском пилотной программы IMAX VR мы стремились протестировать различные концепции и места, чтобы выяснить, какие подходы работают хорошо. После пробного периода с VR-салонами в торговых центрах мы решили завершить пилотную программу салонов IMAX VR и закрыть оставшиеся три точки в первом квартале 2019 года».
Это тревожный звонок для индустрии в целом. Каждый раз, когда журналисты интересовались у производителей VR-гарнитур вроде HTC, почему они уверены в блестящих перспективах VR, аркадные салоны IMAX неизбежно возникали в разговоре. Да и посетители таких локаций неизменно сообщали о хорошем впечатлении и высоком потенциале такого способа знакомства с чудесами VR.
Но виртуальная реальность не получила той популярности, на которое надеялись энтузиасты и инвесторы, а потому ряд компаний свернули свои инициативы. Например, VR Jaunt, создававшая фильмы для VR, в октябре перенацелилась на дополненную реальность, Microsoft отказалась от своих обещаний представить VR для Xbox в июне, а производитель камер Lytro закрылся в марте.
IMAX начала сворачивать свои усилия в области виртуальной реальности не сейчас: например, ещё в августе компания отменила проект VR-камеры, создаваемой вместе с Google, а ранее в этом году закрыла четыре VR-салона. На прошлой неделе стало известно, что StarVR - поставщик гарнитур для IMAX - закрывает свою программу для разработчиков из-за явных финансовых проблем и «неопределённости с ключевым зарубежным акционером». Неясно, эти ли проблемы подтолкнули IMAX к окончательному решению или наоборот.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Серые кардиналы» УПЦ МП: Кто на самом деле управляет Моспатриархией в Украине
|Почему УПЦ МП может не пережить Рождество
|С 2020 года в Украине должны постепенно вступить в силу европейские требования к качеству молокопродуктов
|Автокефальное обострение. Как «гибриды» оказались в полуокружении под Горловкой
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Lincoln Continental получил «суицидальные» двери
|Lenovo Z5 Pro GT: первый в мире смартфон с чипом Snapdragon 855 и 12 Гбайт ОЗУ
|Дебют смартфона Lenovo Z5s: тройная камера и экран Full HD+ с вырезом
|IMAX полностью сворачивает свой VR-бизнес — плохой сигнал для рынка
|Морские суда часто подвергаются кибератакам
|В ЕС ужесточили нормы выбросов углекислого газа для новых автомобилей
Это интересно
|В Украине упростили регистрацию автомобилей
|Новое изобретение Microsoft поможет уменьшить тремор рук
|BMW и Porsche представили сверхбыструю зарядную станцию для электромобилей
|Топ-9 глобальных трендов кибербезопасности 2019 года
|Windows 10 регистрирует активность пользователя, даже если эта опция отключена
|Ford запатентовал ремни с подогревом
|Tesla через суд требует от бывшего сотрудника $167 млн