Huawei Nova 4: смартфон с «дырявым» экраном и четырьмя камерами

Компания Huawei, как и было обещано, представила сегодня смартфон среднего уровня Nova 4, имеющий ряд любопытных особенностей.





Аппарат получил 6,4-дюймовый дисплей с разрешением 2310 × 1080 точек. Эта панель, как утверждается, занимает 86,3 % площади фронтальной поверхности.

В верхнем левом углу экрана предусмотрено небольшое отверстие диаметром 4,5 мм. В этой «дырке» располагается 25-мегапиксельная селфи-камера: утверждается, что применён самый маленький в отрасли модуль - размером всего 3,05 мм.

В тыльной части установлена тройная камера. Причём покупатели смогут выбирать между двумя конфигурациями. Старшая предусматривает использование связки из модулей на 48 млн пикселей (f/1,8), 16 млн пикселей (f/2,2) и 2 млн пикселей (f/2,4). У второй версии основной 48-мегапиксельный сенсор уступил место 20-мегапиксельному.

В качестве вычислительной платформы используется фирменный процессор HiSilicon Kirin 970. Чип объединяет восемь ядер с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графический контроллер Mali-G72 MP12 и модем LTE Category 18 (до 1,2 Гбит/с). Объём оперативной памяти равен 8 Гбайт.

В арсенале новинки - флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт, слот для карты microSD, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.2, дактилоскопический сканер, приёмник GPS и порт USB Type-C.

За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3750 мА·ч. Габариты составляют 157 × 75,1 × 7,77 мм, вес - 172 грамма.

На смартфоне применяется операционная система Android 9.0 (Pie) с надстройкой EMUI 9.0.1. Старшая версия Nova 4 обойдётся в 490 долларов США, младшая - в 450 долларов.



