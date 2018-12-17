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Новое изобретение Microsoft поможет уменьшить тремор рук
10:40 17.12.2018 |
Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) обнародовало очередную патентную заявку Microsoft: документ носит название «Носимое устройство» (Wearable device).
Речь идёт об изделии медицинского класса. Оно призвано уменьшить тремор (дрожание) рук, который может наблюдаться при различных недугах, в частности, при болезни Паркинсона.
Устройство выполнено в виде кольца, которое может быть закреплено, скажем, в области, сустава на пальце. Для снятия данных о дрожании используются специальные сенсоры.
За компенсацию тремора отвечает массив особых микроприводов, установленных на кольце. Они способны изменять своё положение по командам от микроконтроллера.
Таким образом, как ожидается, устройство позволит уменьшить дрожание пальцев или даже целой конечности.
Система предусматривает использование средств беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth. Накопленные данные могут быть просмотрены в сопутствующем мобильном приложении. Аккумуляторная батарея, по задумке Microsoft, сможет обеспечивать целый день функционирования.
Заявка на патент была подана в июне 2017 года, но опубликован документ только сейчас. О сроках разработки коммерческой версии устройства ничего не сообщается.
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