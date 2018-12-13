Windows 10 регистрирует активность пользователя, даже если эта опция отключена

После выхода Windows 10 на Microsoft обрушился шквал негодования, вызванный тем фактом, что ОС «шпионила» за пользователями. Хотя компания в итоге внесла изменения (в виде бесчисленного множества опций, которые еще нужно запомнить), дополнительные переключатели на деле мало чем помогают.

В новых версиях Windows 10 есть функция «Журнал действий» («Activity History»), позволяющая возвращаться к действиям на устройствах и просматривать историю этих действий на временной шкале при условии, что функция включена («Журнал действий активирован по умолчанию, но его можно отключить).

Временная шкала работает, если включены параметры:

«Сохранить мой журнал активности на этом устройстве» на странице «Параметры журнала действий»;

«Отправить мой журнал активности в Майкрософт»;

«Показывать действия в определенных учетных записях».

Понятно, что первый параметр позволяет отслеживать действия пользователя, а второй отправляет эти данные Microsoft. Тем не менее, даже если отключить все три опции, соответствующие данные все равно будут отображаться на странице account.microsoft.com. Даже если отключить «Журнал действий» через редактор групповой политики, информация по-прежнему будет собираться и отображаться. Можно отключить загрузку и публикацию действий пользователей, но и это не поможет.