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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Google не будет запускать поисковик в Китае

 

На проекте поисковой системы в КНР в разное время работало порядка 100 сотрудников Google, однако дальше создания прототипа компания не заходила, заявил генеральный директор IT-гиганта Сундар Пичаи на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США.

"Сейчас у нас нет планов запускать поиск в Китае", - заявил Пичаи, пояснив, что прототип создавался лишь для того, чтобы посмотреть, "как может выглядеть поисковик". Он уточнил, что создание такой системы в данный момент не обсуждается, в том числе, и с властями КНР.

Пичаи заверил комитет в том, что работа над проектом имела исключительно "внутренний характер" , а в случае, если решение о работа в Китае всё-таки когда либо будет планироваться, Google будет "абсолютно транспарентной".

В августе 2018 года появилась информация о том, что Google планирует запустить в Китае поисковик со встроенной цензурой сайтов, отвечающий требованиям китайского законодательства. По информации портала The Intercept, работать над проектом начали ещё весной 2017 года. По информации портала, цензура должна была осуществляться за счёт приложения, созданного на платформе Android: оно Якоба должно было автоматически убирать из поиска информацию, заблокированную китайской системой "Золотой щит".
По материалам: Вести Экономика
 

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