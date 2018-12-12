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Vivo NEX Dual Display Edition: смартфон с двумя дисплеями и тройной камерой
23:19 11.12.2018 |
Компания Vivo официально представила долгожданный смартфон NEX Dual Display Edition. Как и ожидалось, новинка получила довольно необычное исполнение - она лишена фронтальной камеры, но зато получила два дисплея, что и отражено в названии.
Основной дисплей обладает диагональю 6,39 дюйма с соотношением сторон 19,5:9, а его разрешение составляет 2340 × 1080 точек. Он занимает 91,63 % фронтальной панели новинки. В свою очередь второй дисплей смартфона NEX Dual Display Edition характеризуется диагональю 5,49 дюйма и более привычным разрешением 1920 × 1080 точек. Оба экрана построены на панелях типа Super AMOLED.
Над меньшим дисплеем расположилась тройная камера. Основной модуль построен на 12-Мп датчике изображения, оснащён оптикой с диафрагмой f/1,79 и обладает оптической стабилизацией изображения. Дополняют его 2-Мп модуль со светосилой f/1,8, а также датчик 3D ToF. Первый предназначен для определения глубины резкости, а второй используется для распознавания лица при разблокировке смартфона. Камеры окружает кольцо Lunar Ring, которое исполняет роль вспышки для селфи и индикатора уведомлений. Верхняя часть кольца выполнена из 16 светодиодов, а нижняя - отображается на дисплее. Имеется и традиционная светодиодная вспышка.
Конечно же, в первую очередь дополнительный дисплей в NEX Dual Display Edition предназначен для того, чтобы обеспечить возможность использования основной камеры также и в качестве фронтальной. Кроме того, человек, которого фотографируют, может видеть себя на дополнительном дисплее и принять лучшую позу. Наконец, Vivo предлагает использовать второй дисплей в качестве дополнительного средства управления в играх.
Смартфон NEX Dual Display Edition не менее интересен и с точки зрения технических характеристик. Он построен на восьмиядерной однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 845, которую дополняют сразу 10 Гбайт оперативной памяти. Для хранения данных имеется 128 Гбайт встроенной флеш-памяти, а вот слота для карт памяти, к сожалению, нет.
Ещё смартфон может похвастаться встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев, а также наличием 3,5-мм разъёма для наушников и довольно ёмкой батареей на 3500 мА•ч. В качестве программной основы новинки выступает Funtouch OS 4.5, основанная на Android 9.0 Pie.
Смартфон Vivo NEX Dual Display Edition уже доступен для предварительного заказа в Китае, а его продажи там начнутся 29 декабря. Стоимость новинки примерно равна $720. В будущем устройство будет доступно и в других странах.
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