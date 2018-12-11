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Производство камер GoPro перенесут из Китая из-за торговой войны с США
12:06 11.12.2018 |
Компания GoPro Inc в понедельник предприняла первые шаги по переносу большей части производства своих экшен-камер из Китая в США к лету 2019 года, чтобы избежать потенциального воздействия ввода любых новых пошлин.
Ранее компания заявила, что будет реагировать в упреждающем режиме на ситуацию с пошлинами, поскольку накал торговой войны между США и Китай продолжает расти.
GoPro уточнила, что переносит из страны только производство камер, предназначенных для потребителей из США. Продукция GoPro для международного рынка по-прежнему будет изготавливаться в Китае.
«Важно отметить, что речь идёт о нашем собственном производственном оборудовании, в то время как наш промышленный партнер предоставляет помещения, поэтому мы рассчитываем сделать это с относительно небольшими затратами», - сообщил финансовый директор Брайан Макги (Brian McGee), оценивая затраты на реализацию данного плана.
GoPro заявила в ноябре в ходе квартального отчёта, что у нее есть все возможности, чтобы в случае необходимости перевести производство из Китая в США в первой половине 2019 года.
Компания всеми силами стремится повысить спрос на свои экшен-камеры, когда-то считавшиеся «must-have» для серферов, парашютистов и других любителей экстремальных видов спорта, на фоне растущей конкуренции.
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