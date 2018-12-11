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Google закроет Google+ раньше из-за утечки данных 52,5 млн пользователей
10:53 11.12.2018 |
Инженеры Google выявили и устранили ошибку в Google+ API, из-за которой сторонние разработчики могли получить доступ к некоторым персональным данным пользователей, в общей сложности инцидент затронул 52,5 млн человек.
Согласно сообщению компании, ошибка содержалась в Google+ People API, используемом приложениями и разработчиками для доступа к информации о профилях пользователей. В результате приложения могли просматривать закрытые сведения, в том числе имена, адреса электронной почты, род занятий, возраст, навыки, даты рождения, псевдонимы и прочие данные (полный список доступен здесь ). При этом они не получали финансовую информацию, национальные идентификационные номера или пароли. В Google подчеркнули, что не нашли свидетельств компрометации систем или использования чьих-либо данных сторонними лицами.
Ошибка, представленная в ходе ноябрьского обновления ПО, была обнаружена специалистами компании в ходе внутреннего тестирования и устранена через шесть дней. Напомним, в октябре текущего года Google сообщила о похожей ошибке, которая могла привести к утечке данных по меньшей мере 500 тыс. пользователей Google+.
В данной связи техногигант принял решение перенести сроки закрытия соцсети на четыре месяца (с августа 2019 года на апрель того же года). Кроме того, компания намерена в течение 90 дней отключить все Google+ API для потребительской версии платформы.
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