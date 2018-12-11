Виртуальная электростанция от Теслы с аккумуляторными батареями (Powerwall) расширяется до 1000 домов в Австралии

Планы компании Tesla по размещению 50 тыс. настенных аккумуляторных батарей (Powerwall) в Австралии (главная цель - создание огромной виртуальной электростанции) успешно реализуются. Проект сейчас находится на втором этапе, на котором необходимо подключить 1 тыс. домов.

Проект является крупнейшим в своем роде, при этом, если он состоится, - затмит любое стационарное хранилище энергии.

Он возник, когда Илон Маск посетил Южную Австралию после запуска стационарного хранилища энергии от компании Tesla.

Тогда же Маск дал интервью, в ходе которого ему сообщили о значительных трудностях, которые возникают у австралийских семей в связи с высокими ценами на электроэнергию.

Явно тронутый проблемой, Маск пообещал, что Тесла «будет работать усердней», чтобы помочь в её решении.

Несколько месяцев спустя Тесла объявила о заключении соглашения с правительством Южной Австралии по установке солнечных панелей и настенных аккумуляторных батарей Powerwall в 50 тыс. домов.

Через несколько недель после того как было выбрано новое правительство штата, сделка оказалась под угрозой срыва, потом мнение по этому поводу было изменено, и правительство подтвердило, что в дальнейшем будет поддерживать инициативы Теслы, по крайней мере, при условии успешного финансирования.

В июле Тесла установила первые 100 настенных аккумуляторных батарей с солнечными панелями для новой виртуальной электростанции и сосредоточилась на снижении стоимости электроэнергии для домохозяйств с низким уровнем доходов.

Уже сейчас эти системы оказывают значительное влияние на семьи. В местных новостях показали жительницу Аделаиды, которая ежеквартально тратила более 500 долларов США на электричество. После установки системы её счета за электроэнергию снизились до 175 долларов США.

В настоящее время в правительстве заявляют, что идет успешная реализация второго этапа, который включает 1 тыс. домов.

Министр Даниэль Корнелиус ван Холст Пеллекаан сообщил: "Виртуальная электростанция будет поставлять более дешевую электроэнергию самым незащищенным домохозяйствам Южной Австралии, что в свою очередь позволит повысить надежность энергосетей штата".

Также в качестве розничного партнера проекта была представлена организация Energy Locals, цель которой помочь компании Tesla и правительству штата в создании виртуальной электростанции.

1000 домов, которые будут частью второго этапа виртуальной электростанции, по-прежнему должны быть в собственности трастового жилищного фонда штата Южная Австралия, чтобы упростить непосредственное влияние на семьи с низким доходом.

На предстоящем 3-м этапе к этому процессу будут подключены другие домохозяйства Южной Австралии.