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Samsung Galaxy A8s: смартфон с «дырявым» экраном Infinity-O
14:11 10.12.2018 |
Компания Samsung анонсировала смартфон Galaxy A8s (SM-G8870) - аппарат, оснащённый дисплеем Infinity-O с отверстием для фронтальной камеры.
Экран имеет размер 6,4 дюйма по диагонали. Применена панель с разрешением 2340 × 1080 точек и соотношением сторон 19,5:9. В отверстии располагается 24-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/2,0.
В тыльной части корпуса размещена тройная камера на основе датчиков с 24 млн (f/1,7), 10 млн (f/2,4) и 5 млн (f/2,2) пикселей.
Предусмотрена светодиодная вспышка. Кроме того, сзади установлен дактилоскопический сканер для биометрической идентификации пользователей по отпечаткам пальцев.
Применён процессор Qualcomm Snapdragon 710. Это 10-нанометровое изделие использует вычислительные ядра Kryo 360 с тактовой частотой до 2,2 ГГц. Обработкой графики занят встроенный контроллер Adreno 616. Блок Artificial Intelligence (AI) Engine помогает в выполнении операций, связанных с искусственным интеллектом и машинным обучением.
Аппарат будет предлагаться в версиях с 6 и 8 Гбайт оперативной памяти. Флеш-модуль вместимостью 128 Гбайт можно дополнить картой microSD.
Прочие характеристики включают адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, приёмник GPS/ГЛОНАСС, порт USB Type-C, модуль NFC и аккумуляторную батарею ёмкостью 3400 мА·ч.
Габариты составляют 158,4 × 74,9 × 7,4 мм, вес - 173 грамма. Применена операционная система Android 8.1 Oreo.
Стоимость будет объявлена позже.
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