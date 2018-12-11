Snap купила стартап 20-летнего украинца Teleport за $8 млн

Американский гигант продолжает поглощать проекты, созданные украинцами. В этот раз Snap купила команду из 5-ти ведущих специалистов и права на все технологии стартапа Teleport Future Technologies.

Соглашение было подписано в феврале 2018 года и в ноябре полностью исполнено. Сумма сделки составила около $8 млн. Об этом LIGA.net сообщил надежный на рынке источник.

Teleport прославился одноименным приложением, которое окрашивает волосы на фотографиях в разные цвета.

Проект создал тогда еще 19-летний одессит Владислав Уразов. Он вместе со своим партнером Богданом Матвеевым собрал команду из 30 человек из разных стран, включая Украину, Францию, Англию и Россию. Стартап привлек $1 млн инвестиций и развивал внутреннюю технологию определения объектов на фото и видео.

Teleport поставил рекорд в украинском, российском и белорусском App Store, набрав более 1 миллиона скачиваний за первые сутки после релиза. Он более недели занимал первое место в магазинах приложений.

Основатели компании: Богдан Матвеев (CTO), Владислав Уразов (CEO), Виктор Кох (Strategy)

Согласно данным соцсети Linkedin, в команду Snap перешел сооснователь и Chief Scientist стартапа - Сергей Демьянов. Он пришел в Teleport из компании IBM и переехал из Лондона в Москву. После сделки Сергей Демьянов занял должность Machine Learning Team Lead в главном офисе Snapchat в Лос-Анджелесе.

На фото: Сергей Демьянов

Интересно, что одним из сооснователей стартапа был также 19-тилетний Роберт Биров - сын европейского политика Андрея Бирова, который ранее возглавлял Администрацию Президента Эстонии.

LIGA.net попросила Владислава Уразова прокомментировать новость и дальнейшие планы.

"Могу подтвердить, что лучшие из наших разработчиков действительно переехали в Лос-Анджелес/Лондон и теперь работают там в Snap, применяя в том числе технологии Teleport. Я вообще вижу 3 крутых международных компании, которые абсолютно верно делают сейчас ставку на ML специалистов с пост-советского пространства - это Samsung, PicsArt и, конечно, Snap. Думаю, у этих компаний большое будущее в сфере AI. По поводу планов: в ближайшее время мы с партнерами планируем запустить свой фонд, который будет инвестировать в AI-стартапы. Я уверен, что нам удастся попасть в единороги, которые обязательно появятся в нашей сфере в ближайшие годы", - ответил он.

Кстати говоря, в результате сделки одессит стал долларовым миллионером в 20 лет.

Год назад, когда о проекте только стало известно, LIGA.net удалось впервые пообщаться с юным стартапером. Читайте полное интервью по ссылке: Волосы за миллион долларов: Как 19-летний одессит создал Teleport

Напомним, Snap не первый раз покупает команду из проекта с украинскими корнями. В 2015 году американская соцсеть купила одесский стартап Looksery. По слухам, сумма сделки составила $150 млн.