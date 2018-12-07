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Компания Microsoft подтвердила перевод своего браузера Edge на платформу открытого интернет-обозревателя Chromium
10:35 07.12.2018 |
Первые тестовые сборки планируется выпустить в начале 2019 года.
В рамках работы над новой версий Edge компания намерена внести значительный вклад в развитие проекта Chromium, что поможет усовершенствовать и другие браузеры на его основе, как на персональных компьютерах, так и на других устройствах. Для рядовых пользователей переход на Chromium будет означать лучшую совместимость с web-сайтами и лучшее время автономной работы на Windows-устройствах. Web-разработчики получат менее фрагментированную платформу для тестирования сайтов, а корпоративные IT-специалисты смогут использовать браузер, совместимый как с устаревшими сайтами для Internet Explorer, так и новейшими приложениями.
Как отметили в компании, новое поколение Microsoft Edge будет выпускаться для всех поддерживаемых версий Windows, в планах также релиз версий для других платформ, в частности, macOS. Кроме того, Microsoft пообещала чаще обновлять Edge.
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