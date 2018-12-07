Компания Qualcomm анонсировала 7-нм процессор Snapdragon 8cx для Windows-ноутбуков с поддержкой LTE

Компания Qualcomm Technologies, Inc., подразделение Qualcomm Incorporated, анонсировала передовой процессор Snapdragon 8cx Compute Platform, рассчитанный на портативные компьютеры под управлением операционной системы Windows.

Разработчик называет новинку «первой в мире 7-нанометровой платформой для ПК». Созданное с чистого листа изделие объединяет различные электронные компоненты. Оно позволяет разрабатывать тонкие и лёгкие ноутбуки и трансформируемые лэптопы с постоянным подключением к Интернету.

Основу решения составляют высокопроизводительные 64-битные ядра Qualcomm Kryo 495 в количестве восьми штук. Как уже было отмечено выше, используется 7-нанометровая технология производства.

За обработку графики отвечает ускоритель Qualcomm Adreno 680. Устройства на базе Snapdragon 8cx могут комплектоваться дисплеем с разрешением до 4К; кроме того, возможен вывод изображения на два внешних 4К-экрана.

В состав изделия включены цифровой сигнальный процессор Hexagon 685, процессор обработки изображений Qualcomm Spectra 390, а также движок искусственного интеллекта четвёртого поколения Qualcomm AI Engine.

Новинка обеспечивает поддержку беспроводной связи Wi-Fi 802.11ad, 802.11ac Wave 2, 802.11a/b/g и 802.11n, а также Bluetooth 5.0. Предусмотрены приёмник спутниковых навигационных систем GPS/ГЛОНАСС/Beidou/Galileo и модуль NFC.

Платформа позволяет использовать оперативную память LPDDR4x-2133, флеш-накопители NVMe SSD и UFS 3.0, камеры с разрешением до 32 млн пикселей (или двойные камеры с разрешением до 16 млн пикселей), а также интерфейс USB 3.1 Type-C.

Неотъемлемая часть новинки - сотовый модем. Речь идёт о передовом чипе Snapdragon X24 LTE Category 20, который обеспечивает теоретическую скорость загрузки данных до 2 Гбит/с и скорость передачи информации до 316 Мбит/с.

Платформа Snapdragon 8cx позволяет создавать безвентиляторные портативные компьютеры с большим временем автономной работы. Поддерживается технология быстрой подзарядки аккумуляторной батареи Qualcomm Quick Charge 4+. Наконец, говорится о совместимости со всеми версиями операционной системы Windows 10 - Enterprise, Pro, Home.

Пробные отгрузки процессора уже начались. Коммерческие устройства на его основе появятся в третьем квартале следующего года.