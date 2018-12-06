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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В США запустили первую коммерческую службу беспилотных такси Waymo One

 

Стартап Waymo запустил коммерческую службу беспилотных такси, назвав ее Waymo One.

На первом этапе такси смогут вызвать только участники программы Early Riders и только в некоторых районах Финикса (Аризона), однако создатели сервиса обещают постепенно расширить покрытие Waymo One на другие территории.

Отметим, что почти в каждом беспилотном автомобиле Waymo будет находиться водитель-испытатель компании, чтобы контролировать процесс поездки и брать на себя управление в случае форс-мажора. Вызвать полностью беспилотное такси смогут только самые опытные участники программы Early Riders, которые уже неоднократно пользовались сервисом и привыкли к его особенностям.


Сервис Waymo One будет доступен в режиме 24/7, на первом этапе он будет доступен в городах Чандлер, Темпе, Меса и Гилберт, входящих в так называемую Metro Phoenix Area. Для вызова такси предназначено фирменное мобильное приложение, которое напоминает Uber и ему подобные варианты. Пользователь выбирает место посадки, пункт назначения, время прибытия и может увидеть рассчитанную стоимость поездки до того, как отправить вызов.

В США запустили первую коммерческую службу беспилотных такси Waymo One

Во время поездки на экранах, закрепленных на подголовниках, пассажиры смогут наблюдать необходимую информацию, включая маршрут передвижения и ориентировочное время прибытия. Там же присутствует кнопка вызова службы поддержки (она же продублирована в приложении), которая позволит на ходу уточнить все интересующие пассажира вопросы (например, как изменить пункт назначения).

В компании также надеются, что все пользователи будут оставлять комментарии о своих поездках, которые позволят постепенно улучшать сервис.
По материалам: ЭлектроВести
 

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