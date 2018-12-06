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В США запустили первую коммерческую службу беспилотных такси Waymo One
17:17 06.12.2018 |
Стартап Waymo запустил коммерческую службу беспилотных такси, назвав ее Waymo One.
На первом этапе такси смогут вызвать только участники программы Early Riders и только в некоторых районах Финикса (Аризона), однако создатели сервиса обещают постепенно расширить покрытие Waymo One на другие территории.
Отметим, что почти в каждом беспилотном автомобиле Waymo будет находиться водитель-испытатель компании, чтобы контролировать процесс поездки и брать на себя управление в случае форс-мажора. Вызвать полностью беспилотное такси смогут только самые опытные участники программы Early Riders, которые уже неоднократно пользовались сервисом и привыкли к его особенностям.
Сервис Waymo One будет доступен в режиме 24/7, на первом этапе он будет доступен в городах Чандлер, Темпе, Меса и Гилберт, входящих в так называемую Metro Phoenix Area. Для вызова такси предназначено фирменное мобильное приложение, которое напоминает Uber и ему подобные варианты. Пользователь выбирает место посадки, пункт назначения, время прибытия и может увидеть рассчитанную стоимость поездки до того, как отправить вызов.
Во время поездки на экранах, закрепленных на подголовниках, пассажиры смогут наблюдать необходимую информацию, включая маршрут передвижения и ориентировочное время прибытия. Там же присутствует кнопка вызова службы поддержки (она же продублирована в приложении), которая позволит на ходу уточнить все интересующие пассажира вопросы (например, как изменить пункт назначения).
В компании также надеются, что все пользователи будут оставлять комментарии о своих поездках, которые позволят постепенно улучшать сервис.
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