Google персонализирует результаты поиска даже в режиме инкогнито

Программным продуктам Google присуща высокая степень персонализации, основывающейся практически на всем, начиная от истории поиска и местоположения и заканчивая нажатыми ссылками в поисковой выдаче. С годами обойти персонализацию становится все труднее. Как показывают исследования специалистов DuckDuckGo, обойти персонализацию при использовании поиска Google невозможно, даже если пользователь не авторизован в учетной записи и использует режим инкогнито.

Специалисты DuckDuckGo провели свое исследование в июне нынешнего года - в самый разгар предвыборной гонки в США. Их целью было доказать, что поисковая система Google усугубляет «идеологические пузыри», предоставляя пользователям только ту информацию, которую они наверняка захотят получить. Какую именно информацию предоставлять, Google определяет на основании собранных ею ранее данных об активности пользователя.

Являются ли результаты исследования DuckDuckGo доказательством того, что поисковик Google действительно усугубляет «идеологические пузыри», сложно сказать. Тем не менее, они однозначно заслуживают внимания.

Как показало исследование, разным пользователям поисковик выдает разные результаты поиска на одни и те же запросы. Отличаются новостные источники, а также расположение ссылок на одни и те же ресурсы, что существенно влияет на вероятность быть нажатыми пользователем. Получить «чистые», непредвзятые результаты поиска невозможно, даже если выйти из учетной записи и включить режим инкогнито. Как показал эксперимент DuckDuckGo, поисковая выдача для одного и того же пользователя практически не меняется, независимо от того, авторизован он или нет.