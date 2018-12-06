Финансовые новости
- |
- 06.12.18
- |
- 11:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Расследование взлома сети Marriott навело на китайский след
09:51 06.12.2018 |
Хакеры, взломавшие сеть гостиничной группы Marriott International могли участвовать в операции по сбору информации для правительственной разведки КНР, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
Неделей ранее в Marriott сообщили, что взлом, начавшийся еще 4 года назад мог дать доступ к данным 500 млн клиентов в системе бронирования отелей Starwood.
Источники сообщили агентству, что частные следователи, изучающие инцидент, обнаружили хакерские инструменты, методы и процедуры, ранее использовавшиеся в атаках, приписываемых китайским хакерам.
И это может свидетельствовать о том, что взлом осуществляли китайские хакеры, не преследовавшие финансовый интерес, а собиравшие информацию с целью шпионажа для Пекина.
Однако хотя большинство подозрений пало на КНР, источники агентства не исключают, что за инцидентом стоял кто-то еще, так как доступ к инструментам взлома был открыт и другим возможным участникам, некоторые элементы были просто выложены в Интернет.
Выяснить, кто же на самом деле заказал взлом базы гостиничной сети, проблематично еще и потому, что, как полагают следователи, в компьютерных сетях Marriott с 2014 года могли одновременно работать несколько хакерских групп.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Санкции и их последствия. Сколько российских оборонных контрактов сможет перехватить Украина
|Почему Медведчука исключили из Минских переговоров
|Каких «распятых мальчиков» Кремль нашел в автокефалии
|Доллар на межбанке 5 декабря продолжил сдавать позиции
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Расследование взлома сети Marriott навело на китайский след
|В 2026 году выйдет последнее поколение автомобилей Volkswagen с двигателем внутреннего сгорания
|Hyundai рассекретила большой кроссовер Palisade
|Представлен первый собственный смартфон «Яндекса»
|Samsung в целом завершила разработку 3-нм техпроцесса и запустит его в 2020 году
|Киберпреступники изобрели новый метод атак на банки
|В Китае электрокары «сливают» данные властям без ведома владельцев
Это интересно
|Дебют Qualcomm Snapdragon 855: новый процессор для флагманских смартфонов
|Honda возродила модель Passport
|Израильская компания разработала жидкое водородное топливо, которое в 2 раза дешевле и эффективнее бензина
|Китайский миллиардер разорил свою компанию в казино
|В Италии арестован предполагаемый главарь мафии «Коза ностра»
|Восьмилетний видеоблогер заработал на YouTube 22 млн долларов
|Amazon тестирует свою технологию без кассиров в крупных магазинах