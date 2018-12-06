Расследование взлома сети Marriott навело на китайский след

Хакеры, взломавшие сеть гостиничной группы Marriott International могли участвовать в операции по сбору информации для правительственной разведки КНР, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Неделей ранее в Marriott сообщили, что взлом, начавшийся еще 4 года назад мог дать доступ к данным 500 млн клиентов в системе бронирования отелей Starwood.

Источники сообщили агентству, что частные следователи, изучающие инцидент, обнаружили хакерские инструменты, методы и процедуры, ранее использовавшиеся в атаках, приписываемых китайским хакерам.

И это может свидетельствовать о том, что взлом осуществляли китайские хакеры, не преследовавшие финансовый интерес, а собиравшие информацию с целью шпионажа для Пекина.

Однако хотя большинство подозрений пало на КНР, источники агентства не исключают, что за инцидентом стоял кто-то еще, так как доступ к инструментам взлома был открыт и другим возможным участникам, некоторые элементы были просто выложены в Интернет.

Выяснить, кто же на самом деле заказал взлом базы гостиничной сети, проблематично еще и потому, что, как полагают следователи, в компьютерных сетях Marriott с 2014 года могли одновременно работать несколько хакерских групп.