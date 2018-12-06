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Представлен первый собственный смартфон «Яндекса»
21:50 05.12.2018 |
Компания «Яндекс» представила свой первый фирменный смартфон - «Яндекс.Телефон». Он позиционируется как первый в мире смартфон со встроенным голосовым помощником «Алисой».
Для запуска помощника достаточно сказать «Слушай, Алиса». Активировать «Алису» можно из любого приложения и даже когда пользователь не держит смартфон в руках, например, перед сном или на кухне.
«Яндекс.Телефон» получил экран диагональю 5,65 дюйма с разрешением 2160 х 1080 пикселей, сканер отпечатков пальцев на задней панели, двойную основную камеру с датчиками разрешением 16 и 5 Мп, фронтальную камеру на 5 Мп, аккумулятор ёмкостью 3050 мА·ч. В основе лежит однокристальная система Qualcomm Snapdragon 630, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флэш-памяти. Есть слот для карточек microSD, совмещённый со слотом для второй SIM-карты, разъём для наушников 3,5 мм и порт USB Type-C.
Отдельно отмечается аудиочип Qualcomm Aqstic с цифро-аналоговым преобразователем. Поддерживается NFC для бесконтактных платежей. Смартфон имеет размеры 72,5x150,1x8,28 мм и весит 163 грамма. «Яндекс.Телефон» работает на Android 8.1 Oreo с графической оболочкой «Яндекс.Лончер».
«Яндекс.Телефон» поступит в продажу по цене 17 990 рублей. С 6 декабря он появится в Магазине и музее Яндекса в Москве, а с 7 декабря - в онлайн-магазине «Беру» и розничных сетях «М.Видео» и «Эльдорадо».
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