В Китае электрокары «сливают» данные властям без ведома владельцев

Более 200 производителей электромобилей, включая Tesla, Volkswagen, BMW, Daimler, Ford, General Motors, Nissan, Mitsubishi, NIO и пр., передают информацию о местоположении и другие типы данных в мониторинговые центры, связанные с властями Китая. Как правило, это происходит без ведома владельцев машин, выяснило агентство The Associated Press. Сами автопроизводители утверждают, что просто подчиняются местным законам, которые распространяются исключительно на транспортные средства, работающие на альтернативных видах топлива.

По словам китайских чиновников, данные используются для улучшения обеспечения общественной безопасности, содействия промышленному развитию и противодействию мошенничеству в рамках программ субсидирования. Однако эксперты отмечают, что для поставленных целей правительство собирает слишком много информации, которая в том числе может использоваться для слежки. По их мнению, подобная практика создает опасный прецедент, который в будущем позволит собирать более личную информацию.

В мониторинговые центры, расположенные в Пекине и Шанхае, отправляется информация от более чем 1,5 млн электрокаров по всей стране. Согласно принятым в 2016 году нормам, электромобили в Китае должны отправлять данные своим производителям, а те, в свою очередь, передают их (свыше 60 характеристик, включая информацию о местоположении, состоянии батареи и двигателя) в центры.

«Правительство желает знать, чем занимаются люди каждый момент, и реагирует максимально оперативно. Защититься от слежки невозможно, а отслеживание транспортных средств является одним из основных аспектов массового наблюдения», - отметила представитель некоммерческой организации Human Rights Watch Майя Ванг.

Изначально автопроизводители отказывались передавать информацию в мониторинговые центры, однако переменили решение под давлением властей, отмечает агентство.

«Автопроизводители считают данные ценным ресурсом. Они называют тысячи причин, почему не могут передать данные. Предлагают десятки оправданий. А потом мы даем им стимул, и они сами отдают нам данные, поскольку это часть их прибыли», - рассказал один из анонимных источников AP.

Представители Volkswagen подтвердили, что вынуждены передавать сведения китайским властям, но к персональной информации это не относится. В Nissan сообщили, что компания придерживается местных законов, представители Ford, BMW, NIO и Mitsubishi никак не прокомментировали ситуацию. Представители Tesla отказались отвечать на вопросы, сославшись на политику конфиденциальности, которую должны подписывать все покупатели. Один из ее пунктов гласит, что данные «могут быть переданы третьим лицам, если того требует закон». Как отметили в General Motors и Daimler, компании передают данные в соответствии с отраслевыми нормами и получают согласие владельцев машин на сбор и использование информации.

Напомним, ранее стало известно о запуске в Китае масштабной программы для отслеживания автомобилей с помощью специальных RFID-меток. Пока участие в ней добровольное, но с 2019 года она станет обязательной для всех автомобилей, которые будут продаваться в стране.