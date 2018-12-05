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Количество вакансий в криптовалютной сфере продолжает показывать рост
09:46 05.12.2018 |
Сейчас на криптовалютном рынке присутствует большая доля негатива, вызванного падением цен на биткоин и другие криптовалюты. Трейдеры и криптоинвесторы всегда тяжело переживают такие моменты, однако, несмотря ни на что, развитие индустрии продолжается.
Согласно недавнему исследованию, проведенному Glassdoor Economic Research, количество вакансий в криптовалютной сфере продолжает показывать рост. Количество вакансий увеличивается, похоже, погружение рынка не влияет на появление новых проектов.
«По состоянию на август 2018 года в Соединенных Штатах размещено 1775 вакансий в блокчейн-проектах. Для сравнения в прошлом году их число ограничивалось 446 объявлениями, таким образом годовой рост составил 300%», - говорится в исследовании Glassdoor.
Диаграмма ниже отражает цену биткоина и количество вакансий в криптопроектах.
Больше всего возможностей для криптоэнтузиастов присутствует в нескольких штатах США - Нью-Йорк, Сан-Франциско и Сан-Хосе, за пределами этой страны лидерами являются Лондон, Сингапур, Торонто, Гонконг и Берлин.
Самый большой спрос отмечается в области разработки программного обеспечения, на инженеров и научных сотрудников, такие вакансии составляют 55% от всех рабочих мест в отрасли.
Чаще всего вакансии появляются в криптостартапах, которые ориентированы на активное развитие и расширение бизнеса. Две самые престижные из них - это Consensys и IBM. Далее следуют Coinbase, Figure и Kraken.
Если говорить о финансовой стороне вопроса, то в отчете Glassdoor приводится, что зарплата для новых позиций почти на 62% превышает среднестатистическое вознаграждение жителя США, доходя до $ 84 884.
В заключении специалисты Glassdoor отмечают позитивный тренд в развитии индустрии, который в настоящий момент не коррелирует с ценовым движением рынка.
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