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Amazon тестирует свою технологию без кассиров в крупных магазинах
14:11 04.12.2018 |
Amazon, как сообщает ресурс The Wall Street Journal (WSJ), похоже, собирается расширить свою технологию магазинов без продавцов и кассиров - журналисты утверждают, что компания тестирует её уже на крупных магазинах. В январе Amazon открыла для публики свой первый небольшой магазин Amazon Go без кассы в Сиэтле, за которым последовали дополнительные точки в Сиэтле, Чикаго и Сан-Франциско. В этих магазинах используются камеры и программное обеспечение для определения того, какие товары покупают покупатели, и автоматического снятия средств при выходе.
Существующие магазины Amazon Go - это небольшая точка с товарами повседневного спроса и, таким образом, он меньше, чем типичный продуктовый магазин, имеет меньшее количество товаров и вмещает меньше покупателей, за которыми нужно следить. Развёртывание сети таких прилавков Amazon было отложено в 2017 году, потому что технология оказалась не очень надёжной и автоматика порой не выдерживала наплыва посетителей (более 20 человек). WSJ сообщает, что Amazon улучшила программное обеспечение в этих магазинах после открытия, но, по словам источников, технология по-прежнему испытывает проблемы с более вместительными пространствами, высокими потолками и большим количеством продуктов.
Согласно отчёту, Amazon тестирует технологию в пространстве, обустроенном под большой магазин. Источники также говорят, что наиболее вероятное применение этих наработок - сеть Whole Foods, которую Amazon приобрела в июне 2017 года. Ранее, впрочем, компания сообщала, что не планирует внедрять технологию «бесчеловечного» обслуживания в этих магазинах, но всё могло измениться.
Утверждается, что у Amazon большие планы относительно магазинов без кассиров: к 2021 году их должно быть открыто 3000. Это позволило бы конкурировать с такими сетями, как CVS и Walmart, и для этого компании необходимо масштабировать свои технологии, используемые в торговых точках Amazon Go, вплоть до больших супермаркетов. Другие компании тоже подумывают о движении в этом направлении. В октябре Walmart объявила об открытии экспериментального магазина Sam's Club в Техасе, в котором нет кассиров, а клиенты при покупке используют мобильное приложение для сканирования кодов на товарах, вместо того, чтобы полагаться на системы самого магазина для отслеживания покупок, как в Amazon Go.
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