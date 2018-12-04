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SpaceX запустила на орбиту сразу 64 спутника, установив 2 рекорда
12:07 04.12.2018 |
Компания SpaceX побила собственные рекорды по количеству запусков за год и количеству доставленных на орбиту спутников за один раз.
Об этом сообщается на сайте компании.
Ракета Falcon 9 была запущена 3 декабря с военной базы Ванденберг в Калифорнии. Ракета подняла на низкую орбиту сразу 64 спутника миссии Spaceflight SSO-A, что стало самой крупной миссией на сегодняшний день.
Этот запуск стал 19-м в 2018 году. Таким образом, SpaceX установила для себя еще один рекорд по количеству запусков ракет за год.
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