Новое исследование показало нулевой успех блокчейн-проектов в секторе международного развития

Проведенное Агентством США по международному развитию (USAID) исследование 43 блокчейн-решений показало нулевой коэффициент их успешности. Создатели проектов при этом так и не ответили на запросы о подтверждении результатов своих решений, пишет Bitcoinist.

Исследование охватило самые различные имплементации технологии распределенного реестра (DLT), обещавшие, среди прочего, оптимизацию процессов и сокращение операционных расходов. Среди пользователей оказались общественные организации, фирмы-подрядчики и государственные структуры.

Как пишут авторы доклада, результаты оказались неутешительными:

«Мы обнаружили большое число пресс-релизов, технической документации и пытающихся звучать убедительными статей. Мы, однако, не нашли документации или свидетельств того, что результаты, которые эти проекты должны были принести, были достигнуты».

Исследователи также говорят, что пытались напрямую связаться с поставщиками решений, однако так и не получили ответы на просьбы поделиться достигнутыми результатами.

«Несмотря на весь ажиотаж вокруг блокчейна и как он принесет прозрачность в процессы, выполняемые в среде с низким уровнем доверия, сама индустрия остается непрозрачной», - утверждают авторы доклада.

Также отмечается, что в то время как поставщики решений заявляют о несомненной ценности своих продуктов, многие клиенты по-прежнему не знают, какие именно вопросы необходимо задавать при оценке того, насколько эти предложения им подходят. Критики также говорят, что часто вместо блокчейна предлагаются обычные базы данных, имеющие проблемы масштабирования.