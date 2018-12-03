Финансовые новости
- |
- 03.12.18
- |
- 18:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Новое исследование показало нулевой успех блокчейн-проектов в секторе международного развития
17:44 03.12.2018 |
Проведенное Агентством США по международному развитию (USAID) исследование 43 блокчейн-решений показало нулевой коэффициент их успешности. Создатели проектов при этом так и не ответили на запросы о подтверждении результатов своих решений, пишет Bitcoinist.
Исследование охватило самые различные имплементации технологии распределенного реестра (DLT), обещавшие, среди прочего, оптимизацию процессов и сокращение операционных расходов. Среди пользователей оказались общественные организации, фирмы-подрядчики и государственные структуры.
Как пишут авторы доклада, результаты оказались неутешительными:
«Мы обнаружили большое число пресс-релизов, технической документации и пытающихся звучать убедительными статей. Мы, однако, не нашли документации или свидетельств того, что результаты, которые эти проекты должны были принести, были достигнуты».
Исследователи также говорят, что пытались напрямую связаться с поставщиками решений, однако так и не получили ответы на просьбы поделиться достигнутыми результатами.
«Несмотря на весь ажиотаж вокруг блокчейна и как он принесет прозрачность в процессы, выполняемые в среде с низким уровнем доверия, сама индустрия остается непрозрачной», - утверждают авторы доклада.
Также отмечается, что в то время как поставщики решений заявляют о несомненной ценности своих продуктов, многие клиенты по-прежнему не знают, какие именно вопросы необходимо задавать при оценке того, насколько эти предложения им подходят. Критики также говорят, что часто вместо блокчейна предлагаются обычные базы данных, имеющие проблемы масштабирования.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Глава газового бизнеса «Нафтогаза» Андрей Фаворов: Мне приписывают высокие кабинеты от ЦРУ до Кремля
|Почему преемница Меркель атаковала «Северный поток-2»
|Почему в ФСБ радуются грузинскому вояжу Семенченко
|Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Новое исследование показало нулевой успех блокчейн-проектов в секторе международного развития
|Ученые из Швеции получили молекулу железа, которая может в фотоэлементах заменить редкие дорогие металлы
|Новой Mazda3 добавили мотор с воспламенением от сжатия и полный привод
|Facebook рассматривала возможность продавать данные пользователей
|Сеть отелей Marriott сообщила об утечке данных 500 млн клиентов
|Daimler начнёт производство электромобилей в Китае в 2019 году
|NASA выбрало девять компаний для доставки грузов на Луну
Это интересно
|Спорткар Porsche 911 восьмого поколения распознаёт мокрую дорогу
|ЕС усиливает безопасность автотранспорта
|DJI Osmo Pocket — маленький убийца спортивных камер
|Microsoft выиграла контракт с армией США на $479,2 млн
|Представлен обновленный флагманский седан Genesis
|Toyota сделала самую экономичную «Короллу» в истории
|В России хакеры легализируют украденные деньги через приставов