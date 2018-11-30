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Facebook рассматривала возможность продавать данные пользователей
16:57 30.11.2018 |
Несколько лет назад руководство Facebook обдумывало возможность продавать доступ к данным пользователей соцсети сторонним компаниям. Об этом сообщили журналисты The Wall Street Journal, в чьих руках оказались неотредактированные судебные документы с внутренней электронной перепиской компании. В частности, в письмах обсуждалась возможность поощрения активных рекламодателей путем предоставления им доступа к пользовательским данным.
Выступая в апреле перед Конгрессом США в связи со скандалом вокруг сбора данных пользователей Facebook компанией Cambridge Analytica, Марк Цукерберг заявил: «Я не могу выразиться еще яснее. Мы не продаем данные, реклама работает по-другому».
По словам представителей Facebook, письма, на которые ссылается The Wall Street Journal, были отправлены несколько лет назад, и с тех пор компания твердо решила не продавать пользовательские данные. Кроме того, переписка была представлена в неправильном свете и в отрыве от контекста.
Вышеупомянутая электронная переписка предположительно была включена в кэш внутренних документов Facebook, переданных члену британского парламента в связи с судебным иском. Иск был подан против Facebook разработчиком нефункционирующего приложения Six4Three. Как говорится в исковом заявлении, компания умышленно создала «лазейку» для обхода настроек конфиденциальности, позволившую Cambridge Analytica получить доступ к пользовательским данным.
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