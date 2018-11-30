NASA выбрало девять компаний для доставки грузов на Луну

Американское аэрокосмическое агентство выбрало девять частных компаний, которые будут бороться за контракты по доставке на Луну автоматизированных модулей. С их помощью на естественный спутник Земли отправят оборудование, необходимое для астронавтов, которые появятся на Луне позже. Среди выбранных компаний не значатся SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса.

Выбор NASA пал на Lockheed Martin, Astrobotic, Moon Express, Masten Space Systems, Deep Space Systems, Draper, Firefly Aerospace, Intuitive Machines и Orbit Beyond. SpaceX и Blue Origin выражали свою заинтересованность в лунном проекте, однако остались не у дел.

В рамках программы планируется отправка на Луну небольшого автоматизированного модуля, способного доставить на спутник минимум 10 кг полезного груза, передает The Verge. Это может быть оборудование, которое необходимо для получения подробных данных о поверхности Луны и доступных ресурсах.