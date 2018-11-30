Финансовые новости
- |
- 30.11.18
- |
- 12:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
NASA выбрало девять компаний для доставки грузов на Луну
11:25 30.11.2018 |
Американское аэрокосмическое агентство выбрало девять частных компаний, которые будут бороться за контракты по доставке на Луну автоматизированных модулей. С их помощью на естественный спутник Земли отправят оборудование, необходимое для астронавтов, которые появятся на Луне позже. Среди выбранных компаний не значатся SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса.
Выбор NASA пал на Lockheed Martin, Astrobotic, Moon Express, Masten Space Systems, Deep Space Systems, Draper, Firefly Aerospace, Intuitive Machines и Orbit Beyond. SpaceX и Blue Origin выражали свою заинтересованность в лунном проекте, однако остались не у дел.
В рамках программы планируется отправка на Луну небольшого автоматизированного модуля, способного доставить на спутник минимум 10 кг полезного груза, передает The Verge. Это может быть оборудование, которое необходимо для получения подробных данных о поверхности Луны и доступных ресурсах.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ринок землі уже запустили. Портрет української моделі
|В роли «Нептуна». В Генштабе придумали, чем уничтожать российские корабли в Азовском море
|Климкин: Мы прекратили 48 договоров с Россией, в скором времени будет еще 40
|Нацбанк остановил подорожание доллара на межбанке 29 ноября
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|NASA выбрало девять компаний для доставки грузов на Луну
|Технологию гибких экранов Samsung незаконно продали китайцам
|Спорткар Porsche 911 восьмого поколения распознаёт мокрую дорогу
|ЕС усиливает безопасность автотранспорта
|DJI Osmo Pocket — маленький убийца спортивных камер
|Microsoft выиграла контракт с армией США на $479,2 млн
Это интересно
|В России хакеры легализируют украденные деньги через приставов
|Xiaomi и IKEA стали партнерами в области искусственного интеллекта и интернета вещей
|США обвинили русских хакеров в мошенничестве с рекламой. Что о них известно?
|Новый кабриолет Bentley Continental GTC получил «твидовую» крышу
|«Это безумие»: от китайского профессора-генетика открестились клиника, университет и коллеги
|Илон Маск забросил развитие второго завода Gigafactory - журналисты Bloomberg
|Основатель Alibaba Group Джек Ма вступил в Компартию Китая