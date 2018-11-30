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Технологию гибких экранов Samsung незаконно продали китайцам
09:49 30.11.2018 |
Южнокорейские власти расследуют дело о промышленном шпионаже. Под подозрением находится девять человек - сотрудники компании Toptec Co Ltd. Предположительно, топ-менеджер этой фирмы, а также восемь других ее работников замешаны в продаже китайской компании технологии гибких дисплеев, принадлежащей Samsung.
Группу подозревают в создании фирмы-пустышки, которая получала техническую документацию от Samsung Display, дочерней компании Samsung. Затем информацию продали китайской стороне за 15,5 млрд вон (около $13,85 млн), пишет Reuters.
В компании Toptec, которая специализируется на оборудовании для автоматизированного выпуска экранных панелей для мобильных девайсов, отрицают какую-либо причастность к инциденту. Также там заявили о готовности сотрудничать с властями и полностью способствовать поиску истины. Акции Toptec на фоне новостей рухнули на 20%.
В Samsung Display, в свою очередь, намерены усилить безопасность для предотвращения утечек. Отмечается, что на разработку технологии ушло около шести лет и примерно $130 млн.
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