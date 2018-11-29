DJI Osmo Pocket — маленький убийца спортивных камер

Перед самым запуском в Сеть просочились едва ли не все ключевые подробности о новом продукте DJI, который заставит понервничать как производителей стабилизаторов для смартфонов, так и компании вроде GoPro, занимающиеся выпуском спортивных камер. Osmo Pocket - это самая маленькая камера на полноценном механическом 3-осевом стабилизаторе от DJI.





DJI отмечает, что для создания самого маленького в её истории 3-осевого стабилизатора инженеры разработали производственный процесс для микро-оборудования. Миниатюрная платформа для механической стабилизации и бесколлекторный двигатель даёт точное управление камерой. А максимально тихую работу Osmo Pocket обеспечивает система пассивного охлаждения без вентилятора, которая равномерно распределяет тепло по держателю, увеличивая срок службы и производительность устройства.

Начнём, пожалуй, с основных характеристик. При размерах 121,9 × 36,9 × 28,6 мм и весе всего 116 грамм устройство может предложить объектив с углом обзора 80 градусов, 12-Мп CMOS-сенсор размером 1/2,3" с поддержкой записи на карту памяти видео в качестве вплоть до 3840 × 2160 при 60 кадрах/с (видеопоток - H.264, 100 Мбит/с), съёмку фотографий в форматах JPEG и DNG, запись звука в формате AAC 48 кГц. Литий-полимерный аккумулятор на 6,738 Вт/ч обеспечивает до 140 минут работы (полный заряд восполняется за 73 минуты). Присутствует встроенный сенсорный экран и несколько физических кнопок управления.

Но не менее важны и программные особенности Osmo Pocket. Это, например, функция FPV (вид от первого лица), позволяющая получать более субъективный видеоряд. Или интеллектуальная технология ActiveTrack, позволяющая при выборе пользователем объекта на экране следовать камере за ним автоматически (в режиме автопортрета включается отслеживание лиц, чтобы пользователь оставался в кадре).





«Панорама 3 × 3» автоматически делает девять последовательных кадров и склеивает их в широкоугольный снимок. «Динамичный таймлапс» позволяет передать происходящее за часы в течение секунд, усиливая эффект плавными движениями камеры. Наконец, режим ночных снимков даёт возможность делать максимально чёткое изображение во время выдержки с рук в течение 2-3 секунд за счёт эффективной стабилизации.

Помимо самого устройства следует сказать и о массе аксессуаров для него. Это и обычный чехол, и футляр-аккумулятор, и водонепроницаемый чехол, и беспроводный модуль (для подключения к смартфону по Wi-Fi и Bluetooth), и колёсико для более удобной регулировки наклона, и самоклеящееся крепление для размещения на стекле, и 3,5-мм адаптер для внешнего микрофона, и адаптеры Lightning или USB-C для прямого подключения смартфонов и набор фильтров нейтральной плотности для регулировки поступающего потока света, и селфи-монопод с дополнительными кнопками, и крепление для других возможных аксессуаров.

И вот тут следует сказать несколько не очень приятных вещей об Osmo Pocket. Дело в том, что как говорит и сама DJI, в полной мере возможности стабилизатора раскрываются в связке со смартфоном через новое приложение Mimo, а отсутствие штатной поддержки Wi-Fi заставляет подключать их напрямую через Lightning или USB-C (другие варианты не поддерживаются). Mimo позволяет управлять продвинутыми настройками камеры, а также даёт возможность просматривать видео с Osmo Pocket в высоком качестве. С его помощью можно интуитивно редактировать фото и видео, использовать продвинутые интеллектуальные режимы и обмениваться лучшими моментами с друзьями.

Например, специальный режим «Истории» позволяет создавать более профессиональное видео при помощи заранее установленных параметров и движений камеры. А коллекция фильтров и саундтреков позволяет придать роликам индивидуальность. Помимо автоматических режимов Osmo Pocket поддерживает настройку параметров вручную - например, диафрагму, ISO, выдержку. Съёмка фотографий в RAW и видео в режиме D-Cinelike дают дополнительный простор при последующей обработке материала. DJI Mimo скоро будет доступна для скачивания на iOS и Android.

К сожалению, слухи о стоимости в $250 не оправдались, и Osmo Pocket поступит в продажу в США уже 15 декабря по заметно более высокой цене в $350 (разумеется, без аксессуаров).